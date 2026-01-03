10:50
Происшествия

В 2025 году в авиакатастрофах по всему миру погибли 418 человек

В 2025 году в авиакатастрофах погибли 418 человек. Такие данные представлены на портале Aviation Safety Network, собирающего инциденты в гражданской авиации со всего мира.

При мониторинге учитываются самолеты вместимостью от 14 человек. Согласно этой статистике, в 2025 году в авиаинцидентах погибли 352 пассажира, 33 члена экипажа и 33 человека.

Этот показатель выше, чем в 2024 году (334 жертвы), но значительно ниже, чем 50 лет назад. В 1970-е шанс погибнуть в небе составлял один к 264 тысячам, сейчас — один к 11 миллионам 459 тысячам 330. При этом число авиапассажиров с тех пор выросло примерно в 10 раз — до 4,7 миллиарда в год.

Крупнейшей авиакатастрофой 2025 года стало крушение лайнера Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмадабаде.
