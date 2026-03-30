Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Пеньки и тонкие саженцы. Как мэрия благоустраивает столицу Кыргызстана

Мэрия Бишкека продолжает работать над внешним обликом столицы. Чиновники в пресс-релизах это называют благоустройством территории и, конечно, делятся фотографиями, запечатлевшими всю «красоту» происходящего.

У многих же горожан это вызывает горечь сожаления и чувство непонимания. Почему нельзя создавать новые пространства, прогулочные зоны и скверы без массовой вырубки зеленых насаждений?

Променад у БЧК

Благоустройство и реконструкцию Большого Чуйского канала (БЧК) начали в августе 2025 года. Работы включают берегоукрепительные работы, очистку русла, удаление аварийных деревьев и мусора.

Мэр города Айбек Джунушалиев недавно проверил первый этап, включающий очистку территории от камышей и кустарников, санитарную обрезку деревьев вдоль канала.

Кому мешают кусты

Несмотря на неоднократные рекомендации экологов оставить в покое кустарники вдоль дорог — защищают город от пыли и шума, снижают температуру и улучшают качество воздуха — мэрия продолжает их массово выкапывать. Из последних примеров — проспект Чингиза Айтматова и пересечение улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Ранее их убрали на проспекте Чуй, в сквере Айтматова и в других местах.

В мэрии объясняют это созданием более открытого и «безопасного» пространства: по мнению чиновников, зеленые изгороди ухудшают видимость, под ними скапливается мусор и ночуют бездомные. Где-то на их месте организуют газоны, где-то на этом все и заканчивается.

Асфальт вместо деревьев

По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», согласно производственной программе ежегодно планируется вырубать 600-700 деревьев. Однако по факту получается больше из-за реконструкции дорог и строительства объектов.

В 2025 году, к примеру, только в ходе реконструкции проспекта Чингиза Айтматова снесли около 1 тысячи деревьев. А всего за год срубили около 2 тысяч.

Есть планы по расширению дорог и на этот год. Например, по данным депутата Дастана Бекешева, в мэрии Бишкека рассматривают вопрос расширения улицы Скрябина, естественно за счет уничтожения деревьев и зеленых зон.

25 марта в мэрии сообщили о продолжающихся работах по благоустройству и озеленению улицы Ауэзова: ведется санитарная обрезка и снос сухостойных, аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность для жителей и инфраструктуры. По данным мэрии, на этом участке уже обновили зеленые насаждения — посадили ольху высотой до четырех метров. Но на приложенных фото были только пеньки.

На фоне повсеместной вырубки деревьев новость мэрии о планируемых реконструкции и строительстве более 40 парков и скверов горожане восприняли с опасением. Ведь в рамках проектов вновь предусмотрено обновление зеленых насаждений. Пользователи соцсетей делятся с чиновниками возможными примерами благоустройства. Но вряд ли к горожанам прислушаются.

Не простая судьба саженцев

По данным главного агронома МП «Бишкекзеленстрой», 50-60 процентов зеленых насаждений в городе требуют замены. А значит, снос продолжится.

Всего в 2026-м в столице планируют вырубить до 1 тысячи старых деревьев, преимущественно тополей и карагачей.

Мэрия отчиталась, что с начала весенней кампании в столице посадили около 6 тысяч новых деревьев и кустарников. Специалисты не первый год говорят о посадках крупномерных саженцев, но на фоне вырубленных деревьев с широкой кроной смотрятся такие саженцы весьма скромно. Плюс не все они выживут. Приживаемость зеленых насаждений, высаженных в 2025 году, составила всего 86 процентов.

Фото мэрии Бишкека. Озеленение столицы
Погибают растения не только из-за отсутствия должного полива и ухода, но и от рук вандалов. Например, в июле 2025-го на бульваре Эркиндик хулиганы сломали 28 молодых саженцев. Некоторые водители паркуют машины прямо на месте посадок новых саженцев.

Фото из архива 24.kg. Сломанные саженцы на бульваре Эркиндик, июль 2025-го
По данным специалистов, на обновление зеленого фонда столицы может уйти 20-30 лет. Так что дышать пылью и изнывать от жары на оголенных улицах и тротуарах нам придется еще долго. 
