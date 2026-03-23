Жители улицы Скрябина в Бишкеке выступили против ее расширения

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев провел встречу с жителями Октябрьского района, проживающими на улице Скрябина. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По его словам, в мэрии столицы рассматривается вопрос о расширении данной улицы, естественно за счет зеленых насаждений.

Местные жители выступили против этих планов, заявив, что не поддерживают расширение дороги за счет уничтожения деревьев и зеленых зон. Вместо этого они просят городские власти заняться благоустройством северной стороны улицы Скрябина на участке от улицы Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина.