Общество
Сюжеты: Вырубка деревьев в Бишкеке, Ремонт дорог в Кыргызстане

Жители улицы Скрябина в Бишкеке выступили против ее расширения

Фото Дастана Бекешева

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев провел встречу с жителями Октябрьского района, проживающими на улице Скрябина. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По его словам, в мэрии столицы рассматривается вопрос о расширении данной улицы, естественно за счет зеленых насаждений.

Местные жители выступили против этих планов, заявив, что не поддерживают расширение дороги за счет уничтожения деревьев и зеленых зон. Вместо этого они просят городские власти заняться благоустройством северной стороны улицы Скрябина на участке от улицы Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина.

«Я буду запрашивать информацию о целесообразности расширения дороги», — сказал депутат. 
