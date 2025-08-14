Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке

В Бишкеке начинают работы по благоустройству и реконструкции Большого Чуйского канала (БЧК). Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, глава города Айбек Джунушалиев поручил провести комплексную реконструкцию БЧК, включая берегоукрепительные работы, очистку русла, удаление аварийных деревьев и мусора.

«Бишкекглавархитектуре» поручили в течение недели подготовить проект благоустройства с созданием прогулочной зоны по примеру променада возле спорткомплекса «Алга».

Все мероприятия планируется завершить в течение месяца.

Как отметили в муниципалитете, ранее в Бишкеке завершилась масштабная очистка рек Ала-Арчи и Аламедин.