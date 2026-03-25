В Бишкеке продолжаются работы по благоустройству и озеленению улицы Ауэзова

На улице Ауэзова ведется санитарная обрезка и снос сухостойных, аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность для жителей и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на этом участке уже выполнены работы по обновлению зеленых насаждений.

На месте срубленных деревьев посадили ольху высотой до четырех метров. Эти меры направлены на улучшение экологической обстановки, повышение эстетического вида улицы и создание комфортной городской среды.













Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» призывает жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, направленным на безопасность и развитие городской инфраструктуры.