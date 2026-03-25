Общество

В Бишкеке продолжаются работы по благоустройству и озеленению улицы Ауэзова

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

На улице Ауэзова ведется санитарная обрезка и снос сухостойных, аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность для жителей и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на этом участке уже выполнены работы по обновлению зеленых насаждений.

На месте срубленных деревьев посадили ольху высотой до четырех метров. Эти меры направлены на улучшение экологической обстановки, повышение эстетического вида улицы и создание комфортной городской среды.

Работы проводятся поэтапно с соблюдением необходимых норм и стандартов. В дальнейшем планируется продолжение озеленения и уход за высаженными деревьями. В ближайшее время начнется строительство сквера на улице Сагымбая манасчи.

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» призывает жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, направленным на безопасность и развитие городской инфраструктуры.
