В Бишкеке появится более 93 тысяч деревьев

В Бишкеке по улице Ауэзова посадили зеленые насаждения с участием мэра города Айбек Джунушалиев, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальник высадил саженцы платана и подчеркнул необходимость особого контроля за поливом и уходом за молодыми деревьями.

«Все наши усилия будут эффективны только при качественном уходе за зелеными насаждениями», — отметил он.

Всего с начала весенней кампании в Бишкеке уже посадили около 6 тысяч новых деревьев и кустарников.

На сегодня на территории питомника МП «Бишкекзеленстрой» есть 93 тысячи саженцев.

В мэрии напоминают: приживаемость зеленых насаждений, высаженных в 2025 году, составила 86 процентов. В этом году мэрия усиливает работу по озеленению столицы и призывает жителей и организации участвовать в мероприятиях по благоустройству и уходу за зелеными зонами.

Отметим, в Бишкеке продолжается двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города.

28 марта в очередном общегородском субботнике приняли участие около 4,2 тысячи организаций и хозяйствующих субъектов, а также более 37 тысяч горожан.

Очищено 624 гектара территорий и вывезено 330 тонн мусора, побелены деревья, очищено 33,82 километра ирригационных сетей, арыков и каналов, высажено около 500 саженцев деревьев.
