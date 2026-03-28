В Бишкеке появится более 93 тысяч деревьев

В Бишкеке по улице Ауэзова посадили зеленые насаждения с участием мэра города Айбек Джунушалиев, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Градоначальник высадил саженцы платана и подчеркнул необходимость особого контроля за поливом и уходом за молодыми деревьями.
«Все наши усилия будут эффективны только при качественном уходе за зелеными насаждениями», — отметил он.
На сегодня на территории питомника МП «Бишкекзеленстрой» есть 93 тысячи саженцев.
В мэрии напоминают: приживаемость зеленых насаждений, высаженных в 2025 году, составила 86 процентов. В этом году мэрия усиливает работу по озеленению столицы и призывает жителей и организации участвовать в мероприятиях по благоустройству и уходу за зелеными зонами.
Отметим, в Бишкеке продолжается двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города.
Очищено 624 гектара территорий и вывезено 330 тонн мусора, побелены деревья, очищено 33,82 километра ирригационных сетей, арыков и каналов, высажено около 500 саженцев деревьев.