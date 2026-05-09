Общество

Купаться в городских фонтанах нельзя — в мэрии Бишкека напомнили о причинах

«К сожалению, вновь приходится говорить о том, что купаться в городских фонтанах нельзя. И дело не только в правилах. Это вопрос безопасности, уважения и элементарного бережного отношения к своему городу», — написала в соцсетях вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, фонтаны — это часть общего городского пространства. Они создаются для того, чтобы украшать город, дарить прохладу, настроение и атмосферу уюта для всех жителей и гостей столицы.

«Внутри фонтанов расположены электрические коммуникации, техническое оборудование, системы подсветки. Купаться в них действительно опасно. Кроме того, подобные поступки становятся плохим примером для детей, которым мы сами объясняем, что общественные пространства нужно уважать и беречь. Каждый из нас хочет жить в красивом, чистом и современном городе. Но красота города начинается не только с работы служб — она начинается с отношения самих горожан и гостей столицы.

Очень хочется, чтобы уважение к городу проявлялось не на словах, а в простых поступках: бережно относиться к общественным местам, соблюдать элементарные правила и думать не только о себе, но и о людях вокруг», — подчеркнула Виктория Мозгачева.
