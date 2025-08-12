В 2025 году в Бишкеке вырубили около 2 тысяч деревьев

В 2025 году в столице вырубили около 2 тысяч деревьев. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный смуниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбек Жумалиев.

По его словам, только в ходе реконструкции проспекта Чингиза Айтматова снесли около 1 тысячи штук.

«Согласно производственной программе, планируется вырубать 600-700 деревьев в год, к сожалению, получается больше из-за реконструкции дорог и строительства объектов. Если зеленые насаждения попадают под строительство, прокладку коммуникаций и так далее, это должны оформлять документально. За каждое дерево выплачивают восстановительную сумму, после чего могут снести растение», — пояснил Жаныбек Жумалиев.

Он отметил, что на балансе предприятия числится 248 тысяч лиственных и хвойных деревьев. Зеленые насаждения за тротуарами и во дворах многоэтажных домов к МП не относятся.

«Примерно 50-60 процентов зеленых насаждений в городе отжили свой срок. К примеру, срок тополей по Айтматова — 50 лет, в скверах и парках срок их жизни, конечно, дольше — 70-80 лет. У дуба срок составляет 150-200 лет. Деревья, отжившие свой срок, начинают гнить внутри», — сказал агроном.