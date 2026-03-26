Общество

Мэр Бишкека проверил, как идет благоустройство берега БЧК

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с первым этапом работ по благоустройству территории вдоль Большого Чуйского канала — от бульвара Молодой Гвардии до улицы Элебаева, сообщает столичный муниципалитет.

Первый этап включает очистку территории от камышей и кустарников, санитарную обрезку деревьев вдоль канала, а также демонтаж незаконных построек. Для выполнения работ задействованы более 10 единиц специализированной техники и около 30 сотрудников предприятия.

Второй этап предполагает проведение берегоукрепительных работ и изучение возможности прокладки дороги, а третий — строительство променада. Соответствующим службам поручено принять меры в отношении объектов, нарушающих водоохранную зону.

Реализация проекта направлена на улучшение экологического состояния территории, создание комфортной зоны отдыха для горожан и повышение безопасности на прилегающей территории.
