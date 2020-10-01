ДЕНЬ ГОРОДА
От средневекового Джуля
до современного Бишкека
Сегодня, 29 апреля, день рождения Бишкека.
Официальной датой основания города считается 1878 год, когда уездное правление из Токмака перевели в Пишпек. На самом деле история нашей столицы насчитывает много веков.
Этот загадочный
Джуль
Краевед Владимир Петров в своей книге «Пишпек исчезающий. 1825-1926» пишет, что более ста средневековых городов и поселений известны историкам в Чуйской долине. Четыре из них зафиксировано археологами под современной застройкой Бишкека.
Открытие каждого из них соотносилось с загадочным Джулем, который упоминается античными авторами начиная с VI века. В научной литературе остатки этих поселений получили названия городищ: Ключевское, Кузнечная крепость, Кара-Джигач, Токольдош.

Владимир Петров
краевед
Он считает неправильным, что отсчет возраста города ведется с момента размещения в нем уездной администрации. «Но ведь она переехала не на пустое место, а в уже существующий поселок, имеющий большую историю», – отмечает эксперт.

По данным историков, первое поселение здесь возникло в VI-VII веках. Крепость имела площадь 6 гектаров и была окружена рвом, высота ее стен была не более 10 метров. Джуль располагался на Великом шелковом пути и был крупным для раннего средневековья городом.
Великий шелковый путь
Население занималось торговлей и земледелием. Город просуществовал до монгольского завоевания в XIII веке. К XVI веку окончательно прекратила существовать легендарная «шелковая дорога», исчезли города. Регион заселили кочевники, которым не требовалось оставаться на одном месте.

В начале XIX века эту местность захватили войска Кокандского хана. В 1825 году по приказу Мадали хана была воздвигнута кокандская крепость, которую назвали Пишпек. Для ее сооружения использовали сохранившиеся стены средневекового города.
Средневековый базар
«Пишпек был самой крупной кокандской крепостью в Чуйской долине. В плане крепость была близкой к четырехугольнику, длина сторон которого была более 200 метров, высота стен достигала 5 метров при ширине до 4 метров. По периметру проходил ров, наполненный водой. Угловые башни и зубчатые выступы по верху стен усиливали оборонительную мощь укрепления. За внешней стеной находилась прямоугольная по форме размером 150 на 100 метров центральная часть крепости, укрепленная еще более мощной оборонительной стеной», – рассказывает в своей книге Владимир Петров.
Внутри крепости имелись казармы, оружейные и пороховые склады, кузни и мастерские для починки оружия и литья пуль, мечеть, дом коменданта, торговые лавки, хозяйственные постройки. Внутренний водоем и колодец содержали достаточный запас воды. С западной стороны в крепостной стене были единственные ворота.
Кокандская крепость просуществовала до 1862-го, когда была завоевана казачьими войсками, а впоследствии разрушена. Далее город развивался под властью царской России.
План крепостей Пишпек и Токмак, сделанный военными разведчиками в 1860 году
На месте крепости двумя годами позже был установлен казачий пикет, затем здесь стал собираться базар. В 1868-м переселенцы из различных российских губерний основали селение Пишпек.

Развалины Кузнечной крепости до сих пор можно увидеть практически в центре Бишкека. Сегодня она представляет собой возвышенность, поросшую травой. Там находят и артефакты, подтверждающие многовековую историю города. К сожалению, никакого внятного исторического статуса крепость на данный момент не имеет, археологические работы там ведутся разве что черными копателями.
Черепки VI–XII веков, собранные на Кузнечном городище
Средневековые городища и крепостные поселения на плане города
По данным сектора топонимики и регистрации памятников ГУ «Бишкекглавархитектура», на территории города имеются памятники археологии: могильники V-III веков до нашей эры (по обе стороны улицы Муромской и на улице Садырбаева); курган Шиш-Дебе на одноименной улице в западной части столицы, городище «Ключевское» VIII-XII веков, Кузнечная крепость VIII-XIV веков и «Кызыл-Аскерское» VII-VIII веков.
Пишпек –
уездный город
В 1878 году Пишпек становится центром Токмакского уезда, хотя перевод администрации из Токмака власти начали планировать еще в 1869-м.
Во-первых, после того как почтовую дорогу из Ташкента в Верный (Алматы) провели через перевал Курдай, Токмак остался в стороне от нее. Во-вторых, как писал в своем рапорте от 3 декабря 1877 года на имя генерал-губернатора Туркестанского края военный губернатор Семиреченской области генерал-лейтенант Герасим Колпаковский, дальнейшее заселение этого города должно остановиться, так как все пригодные места заняты и расширить площадь под постройки негде, потому что окраины селенья придутся на болота.
Между тем Пишпек представляет все задатки будущего города. Местность эта находится на соединении четырех почтовых дорог области: из Верного, Каракола, Нарына, Ташкента, на пересечении караванных путей из Кашгара, Сыр-Дарьинской и Ферганской областей и на линии телеграфного сообщения.
Герасим
Колпаковский
губернатор Семиреченской области
«Здесь находятся почтовое отделение, телеграфная станция, возникло довольно значительное население. Перемещение угодных учреждений из Токмака в Пишпек, без сомнения, привлечет на жительство в этот пункт людей торговых и промышленных, которые составят основу будущего городского общества», – сообщается в рапорте.
Сильный зимний разлив реки Чу в 1877-м и полузатопление Токмака ускорили перенос уездного центра.
Переезд в Пишпек
Приобретение городского статуса способствовало росту Пишпека. Если летом 1876 года в нем проживало всего 58 семейств (182 человека), то в 1897-м, когда была проведена первая перепись, – уже более 6 тысяч человек.

31 августа 1878 года утвержден разработанный военными топографами «План проектного расположения Пишпека». Первоначально он охватывал территорию в границах: на севере – улица Ташкентская (ныне проспект Чуй), на востоке – речка Аламедин, на юге – улица Лагерная (ныне улица Чокморова) и на западе – улица Казарменная (ныне улица Тоголока Молдо).
В основу его была положена прямоугольная планировка кварталов с широкими улицами, ориентированными с севера на юг и с востока на запад. Основная композиция перпендикулярно пересекающихся улиц примыкала и сопрягалась с уже существующей застройкой вдоль Ташкентского тракта и берега реки Кузнечной. Вот поэтому улицы этой части города «косые» и на них сохранились дома кокандского Пишпека и построенные самыми первыми русскими поселенцами.

Владимир Петров
краевед
Во второй половине XIX века в Пишпеке появляются первые предприятия кустарно-промышленного характера, в том числе мельницы. В 1883-м стал работать кожевенный завод, в 1885 году организовано сыродельное производство.
Особый вклад в развитие Пишпека как города внес Илья Терентьев. Он стал первым выборным старостой в 1885-м.
Пишпекский городской староста Илья Федотович Терентьев (слева), начало ХХ века
До этого поселением руководили люди, назначенные генерал-губернатором. Один из них, Иван Сапожников, был осужден за сбор податей с горожан и присвоение части денег.

В первый год своего управления Илья Терентьев организовал общественную новогоднюю елку. Под его руководством были построены первая больница на семь мест, первая аптека, открылись гимназии, бесплатная народная читальня.
В 1906-м по инициативе старосты открылась ежегодная, одна из крупнейших в Семиречье, скотопромышленная ярмарка, в 1907 году – городское общество мелкого взаимного кредита, в 1911-м появились киносалоны «Метеор» и «Марс», а еще через три года – кинотеатр «Эдисон». Илья Терентьев принимал активное участие в озеленении Пишпека, при нем были заложены основные парки и аллеи города.
Карта Пишпека, начало XX века
Нельзя не вспомнить и садовода, ботаника Алексея Фетисова, сотрудника Императорского ботанического сада. Он приехал в Пишпек в 1879-м, чтобы создать среди пустынной долины гигантский сад, превратить заболоченные, бросовые земли в дивный зеленый оазис.
Илья Терентьев также издал распоряжение, что каждый горожанин обязан был вдоль улицы рядом со своим домом посадить минимум 25 саженцев деревьев, а всякого приезжего купца обязывали выделить на озеленение города некоторые суммы с доходов от торговли.
Праздник древонасаждения, 1902 год
Скончался староста в 1914-м. Российская империя к тому времени пережила революцию 1905-1907 годов, создавшую предпосылки для последующей успешной борьбы за свержение царизма. В Пишкеке тоже были выступления трудящихся, в уезд и область стали проникать идеи марксизма-ленинизма, распространялась революционная литература, возникли первые социал-демократические организации.
Грянула Первая мировая война. Царская власть призвала мужское население Кыргызстана на тыловые работы. Этот приказ послужил поводом к вооруженному сопротивлению местных жителей. В результате столкновений погибли и кыргызы, и русские поселенцы, проживавшие на территории современной КР. Для подавления восстания прибыли карательные отряды регулярной армии. Точное число жертв до сих пор не установлено. Многие кыргызы бежали в Китай.
Волна народного гнева прокатилась и по Пишпекскому уезду. Но в самом городе было относительно спокойно, основные кровавые события восстания происходили не здесь.
В октябре 1917-го в Пишпкеке создана большевистская организация, 1 (14) января 1918 года установлена советская власть. В этом же году была создана Туркестанская АССР, в которую вошли территории Туркестанского края, в том числе и Пишпек.

По данным сектора топонимики и регистрации памятников ГУ «Бишкекглавархитектура», в столице сохранился ряд зданий, построенных в начале века: сберкасса (пересечение улиц Фрунзе и Абдрахманова), Православная церковь (Воскресенский собор) на проспекте Жибек Жолу, станция «Пишпек-1», клиника хирургии, расположенная на территории Нацгоспиталя, государственный банк на бульваре Эркиндик и другие.
Как столицей
стал Фрунзе
Осенью 1924 года в Туркестане провели национально-государственное размежевание, и на карте появилась Кара-Киргизская автономная область. Ее столицей мог стать Джалал-Абад.
Об этом в своей книге «Фрунзе – столица Советского Киргизстана» пишет Турдакун Усубалиев.

«…В числе многих вопросов, связанных с образованием Киргизской автономной области, был, естественно, и о ее административном центре. На совместном заседании Ревкома и Оргпартбюро мнения разошлись: одни предлагали избрать Джалал-Абад, другие – Пишпек.
В результате долгих споров остановились было на Джалал-Абаде. Но после изучения вопроса на месте оказалось, что в Джалал-Абаде, бывшем до революции всего лишь центром волости, нет приспособленных помещений для размещения областных организаций и учреждений.

Турдакун
Усубалиев
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
Джалал-Абад, именовавшийся городом, был, по сути, деревней со всеми ее в те времена несовершенствами: не было ни электричества, ни телефонов, никакого уличного освещения; город был застроен глинобитными домами, его население состояло из крестьян и небольшого числа кустарей-одиночек и служащих. Однако вопрос о Джалал-Абаде как центре области снят не был. Решили так: до постройки необходимых помещений областные организации временно разместить в Оше.

Но и он мало чем отличался в то время от Джалал-Абада. Поэтому в конце концов было решено сделать столицей Советского Киргизстана Пишпек», – вспоминал он.
Сразу после смерти Фрунзе, в конце 1925-го, Пишпек переименовали сначала во Фрунзеград, а спустя год город стал называться просто Фрунзе.

Александр Иванов
из книги «Каип Оторбаев: На разломе эпохи»
Переименование в город Фрунзе
Но первоначально Фрунзе мало отличался от прежнего Пишпека. В республике не было ни профессиональных архитекторов, ни квалифицированных строителей, не хватало стройматериалов. Все это негативно сказывалось на развитии города – строительство Пишпека велось крайне медленно, в то время как численность населения быстро росла: с 20 тысяч человек в 1917-м до 35 тысяч в 1924 году.

«Начиная с 1920-х и до конца 1930-х город фактически застраивался без плана, что, бесспорно, способствовало возникновению случайной хаотичной застройки. Возникли самовольные постройки, частично подчиняющиеся уже сложившейся планировочной системе. Однако в 1926 году во Фрунзе были приняты первоначальные меры по разработке генерального плана. Основой его стало разделение улиц по трем разрядам: центральные – первого разряда; улицы, расположенные между центром города и его окраинами, – второго; улицы городских окраин – третьего», – отмечают в своей книге «Архитектура Бишкека. Традиции и современность» Равиль Муксинов и Наталья Храмова.
План Пишпека, 1917 год
В это время развертывается строительство помещений для республиканских и городских учреждений. 1 мая 1926-го после торжественного митинга закладывается Дом правительства республики, который сдан уже в 1927 году. Здание сохранилось, сейчас в нем находится Министерство культуры.
Первый Дом правительства. Сегодня здесь находится Министерство культуры
«В 1927-1935 годах на углу улиц Кирова (Абдумомунова) и Краснооктябрьской (Тыныстанова) воздвигается дом Народного комиссариата просвещения, на улице Первомайской (Орозбекова) – Народного комиссариата финансов, на проспекте Дзержинского (бульвар Эркиндик) – киргизского отделения Госбанка СССР и другие здания», – вспоминает Турдакун Усубалиев.
В 1936-м в Киргизской ССР сооружается первое трехэтажное здание – новый Дом правительства. Сегодня в нем расположен Верховный суд.
Строительство Дома правительства, 1934 год.
Во второй половине 1920-х годов началось строительство «Рабочего городка», района чехословацкого кооператива «Интергельпо», строятся гостиница «Киргизия», Дом дехканина, открываются магазины, предприятия общественного питания и обслуживания населения, жилые дома и школы, здания административных, культурно-просветительных и научных учреждений, высших учебных заведений, больниц,
поликлиник.
Члены кооператива «Интергельпо»
План «Рабочего городка»
В 1936-1938 годах в республику прибывают первые группы молодых архитекторов, окончивших Московский и Ленинградский архитектурные институты. Во Фрунзе и других городах по их проектам возведены здания административных, культурно-просветительных, лечебных и детских учреждений, учебных заведений.

Разработка проекта генеральной реконструкции города была начата в 1938-м.
Проспект Чуй (улица Сталина) (фото конец 1930-х годов).
Разразившаяся вскоре война прервала эту работу, и она возобновилась только через 10 лет.
«Война застала столицу советской Киргизии в разгаре большого строительства. Особенно много строилось учебных заведений (школ, техникумов, институтов), общежитий для учащихся и студентов. Был выкопан котлован под фундаменты Театра оперы и балета, поднялись первые этажи Дворца пионеров, дома милиции, заканчивалось сооружение зданий прокуратуры и цирка. Только что начатое строительство было законсервировано, а те объекты, которые поднялись под крышу, спешно переоборудовались как временное жилье», – пишет Владимир Петров в своей книге «Фрунзе советский. 1926-1991».
Строительство Театра оперы и балета, 1946 год.
Во Фрунзе были эвакуированы промышленные предприятия, театры, научные и учебные институты, многие из которых заложили основу для будущих крупных заводов, университетов, научных и культурных учреждений.
По словам архитектора Бейсена Кариева, в военные и послевоенные годы в городе начали строить жилые индивидуальные дома до четырех этажей.

«Располагались они по улицам без определенной идеи, хаотично. Да, для своего времени это были очень комфортабельные квартиры. Хотя условий для проживания (по сравнению с нынешними реалиями) в них было не много: комнаты небольшие, водопровода нет, уборных тоже. В то время жилья катастрофически не хватало, было много трущоб, где здания строили из подручных материалов. Такие разбросанные застройки назывались шанхаями, – рассказал он.
Генеральный план развития города утверждается в 1958 году. В нем определены новые границы, промышленные и жилые массивы, очередность застройки и реконструкции отдельных районов, инженерные коммуникации.
В 1957-м выходит постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О развитии жилищного строительства в СССР», которое положило начало новому этапу советского градостроительства. Застройка Фрунзе ведется крупными жилыми массивами, с детскими учреждениями, школами, магазинами, кинотеатрами.
Тайны «Белого дома».
От основания и до наших дней
Площадь Победы
От Зеленого рынка до Вечного огня
Ошский рынок
От провинциального базара до современного комплекса?
Театры Бишкека
Как создавали колыбель
кыргызской культуры
Пишпек – Фрунзе – Бишкек
История столицы в фотографиях
Фрунзе – Бишкек
Почему «Аламедин-1», «Юг-2» и где первый и второй микрорайоны
В мае 1961 года первым секретарем ЦК Компартии Киргизии стал Турдакун Усубалиев. Под его руководством полностью преобразился центр Фрунзе.

Появились одетая в белый мрамор новая центральная площадь Ала-Тоо, площадь Победы, множество памятников архитектуры, объектов культуры, сферы обслуживания. Филармония, Исторический музей тоже были построены при Усубалиеве.
Турдакун Усубалиев
Что в имени твоем, Бишкек?
В феврале 1991 года столица тогда еще Советской Киргизии меняет название. Верховный совет республики постановил «восстановить историческое название Фрунзе и впредь именовать его Бишкек».
Но почему именно это слово выбрано для названия города, а не историческое Пишпек? Вариант тогда объяснили тем, что название изначально было неправильно услышано и написано в русских источниках.

Возникли и вопросы лексического значения нового-старого топонима. Основных версий две. По одной Бишкеком звали баатыра, жившего в этой местности к концу XVII – началу XVIII веков. Якобы после смерти место, где он жил, назвали его именем.
Но сведения о жизни Бишкека баатыра носят весьма противоречивый характер. Данных о нем в российских, китайских, кокандских и других письменных источниках нет. Споры о том, был ли на самом деле такой герой, ведут до сих пор.
Бишкек баатыр
Все эти исторические споры не помешали открыть памятник Бишкеку баатыру в апреле 2021-го в центре столицы Кыргызстана. Участие в событии принимал президент.
Открытие памятника Бишкек баатыру.
Название, как я помню, предложил Тологон Касымбеков, автор известной книги «Сломанный меч». Он сказал, что здесь ранее была крепость, основателем которой был Бишкек баатыр. И если говорить о названии, то надо вернуть историческую справедливость и назвать по имени Бишкека баатыра. Он представил доказательства, и депутаты согласились.

Феликс Кулов
экс-премьер-министр КР
Он добавил, что других вариантов с трибуны парламента не озвучивали. Но в кулуарах были предложения, например, назвать город Манасом. «Но тогда один аксакал-историк сказал, что это ответственное имя, не каждый может соответствовать. Для этого нужно благословление всевышнего», – вспоминает Феликс Кулов.

В период независимости, с начала 1990-х годов, начался захват земель вокруг города. Кроме того, Бишкек лишился ряда памятников истории и архитектуры. С лица города стерты рестораны «Нарын», «Пишпек», гостиницы «Иссык-Куль» и «Ала-Тоо», чайхана «Аксакал» и многие другие объекты, которые придавали столице особенность и неповторимость. Хаотичная застройка не добавила красоты, скорее, наоборот, нарушила многие ансамбли.
В начале 1990-х начался захват земель вокруг города.
На окраинах столицы образовалось 47 жилых массивов, многие из них долго оставались незаконными. У жителей не было документов ни на землю, ни на строения. В апреле 2022 года президент Садыр Жапаров подписал Закон «О регулировании земельно-правовых отношений» и началась легализация самовольно построенных домов – выдача техпаспортов и красных книг.

Некоторые из жилмассивов вошли в состав Бишкека, когда в конце 2023-го глава государства решил провести административно-территориальную реформу.
В результате нее территория города увеличилась втрое – с 12,9 тысячи гектаров до 38,6 тысячи.
За годы независимости столица лишилась ряда памятников истории и архитектуры. Снесли рестораны «Нарын», «Пишпек», гостиницы «Иссык-Куль» и «Ала-Тоо», чайхану «Аксакал» и многие другие объекты, которые придавали Бишкеку своеобразный шарм и неповторимость. Хаотичная застройка не добавила красоты, скорее, наоборот, нарушила многие городские архитектурные ансамбли.
Память в центре города
От рынка до Площади Победы
Переселение из Бишкека
Ошский рынок и Западный автовокзал строят на окраине
Старый Бишкек может погибнуть
Какие здания хотят снести
Новая резиденция президента: «Ынтымак-Ордо»
cнаружи и изнутри
Бишкек лишился здания ВДНХ
Что там было и для чего его создали
В Бишкеке заменили «Манаса»
Как реконструировали памятник на площади Ала-Тоо
Отмечать День города ежегодно начали только в 2006-м. Именно тогда депутаты городского кенеша установили дату – 29 апреля и приняли соответствующее постановление. Правда, в 2012-2015 годах День города отмечали осенью и даже, вообще, хотели перенести праздник на этот сезон. Но в 2016-м передумали и вновь вернулись к первоначальной дате.
