Он добавил, что других вариантов с трибуны парламента не озвучивали. Но в кулуарах были предложения, например, назвать город Манасом. «Но тогда один аксакал-историк сказал, что это ответственное имя, не каждый может соответствовать. Для этого нужно благословление всевышнего», – вспоминает Феликс Кулов.



В период независимости, с начала 1990-х годов, начался захват земель вокруг города. Кроме того, Бишкек лишился ряда памятников истории и архитектуры. С лица города стерты рестораны «Нарын», «Пишпек», гостиницы «Иссык-Куль» и «Ала-Тоо», чайхана «Аксакал» и многие другие объекты, которые придавали столице особенность и неповторимость. Хаотичная застройка не добавила красоты, скорее, наоборот, нарушила многие ансамбли.

