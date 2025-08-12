15:05
Общество

«Бишкекзеленстрой»: На обновление зеленого фонда столицы может уйти 20-30 лет

Обновление зеленого фонда столицы — долгая история. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбек Жумалиев.

По его словам, работа реализуется поэтапно.

«Например, одну улицу очищаем и полностью проводим там реконструкцию — сажаем крупномерные деревья, сеем газон, устанавливаем полив. На обновление в целом может уйти 20-30 лет, поскольку такого количества крупномерного посадочного материала у нас нет. В среднем ежегодно высаживаем около 10 тысяч саженцев», — сказал Жаныбек Жумалиев.

Он подчеркнул, что 50-60 процентов зеленых насаждений в Бишкеке уже требуют замены, во многих местах есть сухостой.

«В городе появился вредитель — усач. В основном он нападает на карагач, но переходит на тополя и другие виды. Деревья за год высыхают. Девяносто процентов карагачей в столице уже нужно сносить — высохшие, болеют», — добавил главный агроном.

Он также прокомментировал вырубку ив на театральной аллее: «По улице Пушкина от Тыныстанова до Абдрахманова росло шесть-семь деревьев. Они уже прожили свой срок, внутри оказались дупла, верхние части высохли. Ранее мы проводили санитарную обрезку и сколько могли, сохраняли эти ивы. Комиссионно составлен акт на шесть деревьев, их уже снесли. После реконструкции фонтанов озеленим участок — у нас в питомнике тоже есть плакучая ива, можно ее и высадить там. Похожая история с ивами произошла у ЦУМа, деревья убрали, но пока еще не обновили зеленые насаждения».
