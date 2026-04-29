Бишкек получил Генплан развития до 2050 года

Фото Евгения Липкина. Панорама Бишкека

Кабинет министров Кыргызстана утвердил Генеральный план развития Бишкека до 2050 года.

Документ определяет долгосрочную стратегию развития столицы, включая функциональное зонирование, размещение инфраструктуры и правила застройки. Генплан станет основным документом территориального планирования и будет обязательным при принятии решений по строительству, землепользованию и реализации инвестиционных проектов.

Согласно постановлению, Генплан должен учитываться при разработке программ социально-экономического развития, отраслевых схем и инфраструктурных проектов. В зонах, где функциональное назначение пока не определено, параметры застройки будут устанавливать отдельными решениями кабмина.

Документ не распространяется на объекты, подпадающие под земельную амнистию.  

Ранее разработанная, но не реализованная градостроительная документация должна быть приведена в соответствие с новым Генпланом.

Мэрии Бишкека поручено в шестимесячный срок разработать и утвердить правила землепользования и застройки и проекты детальной планировки. Министерство строительства должно создать градостроительный кадастр для мониторинга объектов.

Генплан Бишкека: чьи дома и земли могут оказаться под угрозой изменений

Кроме того, органы власти Чуйской области и прилегающих районов будут согласовывать градостроительную деятельность в пригородной зоне с профильными структурами Бишкека.

Одновременно признан утратившим силу Генплан столицы до 2025 года, утвержденный в 2006 году.

Постановление вступит в силу через десять дней.
