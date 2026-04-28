Общество

В Бишкеке 1 миллион 362,9 тысячи жителей и самый низкий прирост населения

Численность постоянного населения Кыргызстана в январе — феврале 2026 года увеличилась на 18,1 тысячи человек, или на 0,2 процента, и на 1 марта 2026-го составила 7 миллионов 422 тысячи человек. Такие данные представлены в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, численность населения Бишкека на 1 февраля составила 1 миллион 362,9 тысячи человек, города Ош — 486,6 тысячи.

По данным государственного учреждения «Кызмат», в январе — феврале 2026-го в органах ЗАГС зарегистрировали 21,4 тысячи новорожденных, или 17,9 на 1 тысячу населения и 5,4 тысячи умерших, или 4,5 на 1 тысячу населения.

Естественный прирост населения составил 16 тысяч человек, или 13,4 на 1 тысячу населения.

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения отмечался в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях, наиболее низкий — в Бишкеке.
Материалы по теме
В Бишкеке стартует масштабная ночная обработка зеленых насаждений от вредителей
Отдельные фонды «Бишкекводоканала» изношены на 80 процентов
Бишкек стоит часами. За три месяца водители потеряли более 200 часов в пробках
Следователь требовал $25 тысяч. В Бишкеке задержан сотрудник милиции
Участок улицы Фрунзе в Бишкеке перекроют сегодня из-за ремонтных работ
Депутат призвал устранить противоречия при легализации жилья в Бишкеке
Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар
В Бишкеке спустя 15 лет жильцы проблемного дома получили документы
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении разбоя
В Бишкеке на улице Токтоналиева открыли многофункциональный спорткомплекс
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Бизнес
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
