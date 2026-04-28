В Бишкеке 1 миллион 362,9 тысячи жителей и самый низкий прирост населения

Численность постоянного населения Кыргызстана в январе — феврале 2026 года увеличилась на 18,1 тысячи человек, или на 0,2 процента, и на 1 марта 2026-го составила 7 миллионов 422 тысячи человек. Такие данные представлены в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, численность населения Бишкека на 1 февраля составила 1 миллион 362,9 тысячи человек, города Ош — 486,6 тысячи.

По данным государственного учреждения «Кызмат», в январе — феврале 2026-го в органах ЗАГС зарегистрировали 21,4 тысячи новорожденных, или 17,9 на 1 тысячу населения и 5,4 тысячи умерших, или 4,5 на 1 тысячу населения.

Естественный прирост населения составил 16 тысяч человек, или 13,4 на 1 тысячу населения.

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения отмечался в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях, наиболее низкий — в Бишкеке.