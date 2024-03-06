Увеличившийся в размере Бишкек и новые медцентры. Что происходит в столице

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города. В столице количество административных районов останется прежним. Градоначальник пока сам будет утверждать бюджет и тарифы.

На последней сессии городского кенеша депутаты одобрили присоединение к городу территорий, определенных указом президента. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии.

Больница и медцентры

В Бишкеке планируют построить детский медицинский центр на базе КРСУ. Планируется, что он будет состоять из пяти отделений, включая приемное, диагностическое и лабораторное, дневной стационар и отделение физиолечения.

Кроме того, глава Минздрава побывал в Чуйской объединенной областной больнице и обсудил с коллективом вопрос реорганизации стационара. В рамках административно-территориальной реформы ее решили сделать городской больницей скорой медицинской помощи № 2, которая будет обслуживать восточную часть Бишкека.

Российско-Кыргызский фонд развития подписал соглашение о выделении денег на строительство современного многопрофильного медицинского центра в столице. Проект реализует ОсОО «ДжСА». Медцентр, специализирующийся на ортопедии и нейрохирургии, рассчитан на 60 койко-мест. По отдельным квотам будут предоставляться услуги социально уязвимым слоям населения.