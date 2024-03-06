Чуйскую областную больницу перепрофилируют в городскую скорой помощи

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Чуйскую объединенную областную больницу и обсудил с коллективом вопрос реорганизации стационара в рамках административно-территориальной реформы. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что зона обслуживания и количество населения для получения скорой медицинской помощи с каждым годом увеличиваются. В связи с чем в рамках проходящей административно-территориальной реформы Минздравом принято решение о смене статуса Чуйской больницы из «Областной» на «Городскую клиническую больницу скорой помощи № 2», которая будет обслуживать восточную часть города.

Сейчас в больнице функционируют ЛОР, глазное, кардиологическое, хирургическое, урологическое, травматологическое, реанимационное, амбулаторно-диагностическое, терапевтическое, неврологическое, гинекологическое и детское отделения. Больница рассчитана на 350 коек, из них 70 — родильное отделение.

«В ходе предстоящего перепрофилирования больницы необходимо увеличить количество коек за счет объединения гинекологического и родильного отделения, а также рассмотреть вопрос о передаче детского отделения в соответствующую структуру. Существует необходимость в увеличении штатов врачей, среднего и младшего персонала. Для оказания полноценной экстренной помощи необходимо открыть ангионеврологическое отделение и отделение экстренной медицинской помощи, а также в каждом отделении палаты интенсивной терапии», — отметили в ведомстве.

Министр поручил руководству больницы в самые короткие сроки произвести расчеты потребностей в связи с изменением статуса с соответствующими специалистами управлений Минздрава для дальнейшего полноценного функционирования как больницы для оказания экстренной помощи.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое, при этом количество административных районов останется прежним.