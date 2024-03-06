В Бишкеке построят многопрофильный медцентр

Российско-Кыргызский фонд развития подписал соглашение о выделении финансирования на строительство современного многопрофильного медицинского центра в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проект реализуется ОсОО «ДжСА». При поддержке фонда создается современная высокотехнологичная инфраструктура. Медцентр, специализирующийся на ортопедии и нейрохирургии, рассчитан на 60 койко-мест. Там будут проводиться операции, больные смогут проходить полный курс реабилитации. По отдельным квотам будут предоставляться услуги социально уязвимым слоям населения.

«Благодаря льготному кредиту РКФР мы получили возможность закупить современное оборудование и обеспечить качественный сервис для всех пациентов», — сказал директор ОсОО «ДжСА» Азат Шералиев.

Российско-Кыргызский фонд развития также помог компании привлечь для работы в медцентре высококлассных специалистов. Заключены договоры с медучреждениями РФ и других стран о проведении консилиумов для совместного поиска наиболее эффективного лечения при тяжелых заболеваниях.

«Это наш десятый проект в области здравоохранения. Ранее в этой сфере в разных регионах Кыргызстана фонд профинансировал проекты на общую сумму более $16 миллионов», — отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.