Повышение тарифа на проезд, отключение газа, ремонт дорог. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Тариф на проезд
Для окупаемости новых автобусов необходимо поднять тариф. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сказал вице-мэр Бишкека Мирлан Байгончоков.
Он напомнил, что в настоящее время тариф на проезд в общественном транспорте по безналичному расчету составляет 17 сомов, наличными — 20 сомов.
«Если тарифы останутся на действующем уровне, тогда автобусы не смогут себя оправдать. Для этого необходимо повышать тариф. Если тарифы будут 25 сомов и цены на запчасти будут неизменными, а курс валюты стабильным, то, возможно, оправдают за 8-10 лет», — предположил чиновник.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что с внедрением электронного билетирования количество транзакций достигло 465 тысяч, муниципальные перевозчики зарабатывают около 6,7 миллиона сомов в день.
По словам мэра, каждый день на линии выходит 616 автобусов и 115 троллейбусов.
Но вернемся к тарифам. Читатель 24.kg поинтересовался, до какого времени действует льготный тариф на проезд пенсионеров в маршрутках. По его словам, в январе СМИ сообщили, что льготный проезд для пенсионеров после повышения тарифа установлен в микроавтобусах с 9.00 до 17.00, но при этом не сослались на какой-либо документ.
«Водители маршруток подхватили эту неправильную информацию и терроризируют пенсионеров. Хотя, согласно постановлению БГК «О предоставлении льготного проезда пенсионерам города Бишкека по возрасту на микроавтобусных маршрутах» от 2 декабря 2009 года № 122 и изменениям, внесенным в данное постановление от 28 сентября 2021-го № 8, пенсионеры пользуются льготами с 8.00 до 21.00. Больше изменений в данное постановление не было», — сообщил читатель.
В мэрии на запрос 24.kg прислали выдержку из постановления № 122 (в редакции от 28 сентября 2021 года), тем самым подтвердив слова читателя.
Автобусов станет меньше?
Пока в Жогорку Кенеше обсуждали проект грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития (проект «Бишкекские автобусы» Рамочной программы «Зеленые города 2, Окно 2») на покупку новых автобусов стало известно, что десять «старых» мэрия планирует передать ГУВД столицы. В муниципалитете отметили, что автобусы марки YUTONG модели ZK6108HGH рассчитаны на 10 лет эксплуатации. Они введены в эксплуатацию в апреле 2019 года, и на сегодня срок эксплуатации составляет половину заявленного заводом-изготовителем срока.
Также в парламенте вице-мэр Мирлан Байгончоков сообщил, что фирма «Эко пассажирские перевозки» думает над приостановлением своей работы из-за убытков. По его словам, сегодняшние тарифы не покрывают расходы.
Отметим, фирма «Эко пассажирские перевозки» обслуживает маршруты № 2, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 31, 41.
Три дня без газа
В связи с утечкой в подземном газопроводе среднего давления 24-26 апреля не будет газа в районе, ограниченном улицами Ганди, Тулебердиева, Манаса, Васильева.
Закрыто на ремонт
На капитальный ремонт закрыта улица Безымянная от улицы Ахунбаева до улицы Ташкумырской. Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» завершили кирковку асфальта, ведутся работы по разработке грунта. Завершение работ планируется в середине мая.
Бишкекасфальтсервису нужны дорожные рабочие
В муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» требуются дорожные рабочие.
Собеседование проходит в будние дни с 9.00 до 17.00 по адресу: улица Орозбекова, 259а.
За подробной информацией можно обращаться по номерам: 0555888243, 0312371743.