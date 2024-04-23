Повышение тарифа на проезд, отключение газа, ремонт дорог. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Тариф на проезд

Для окупаемости новых автобусов необходимо поднять тариф. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сказал вице-мэр Бишкека Мирлан Байгончоков.

Он напомнил, что в настоящее время тариф на проезд в общественном транспорте по безналичному расчету составляет 17 сомов, наличными — 20 сомов.

«Если тарифы останутся на действующем уровне, тогда автобусы не смогут себя оправдать. Для этого необходимо повышать тариф. Если тарифы будут 25 сомов и цены на запчасти будут неизменными, а курс валюты стабильным, то, возможно, оправдают за 8-10 лет», — предположил чиновник.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что с внедрением электронного билетирования количество транзакций достигло 465 тысяч, муниципальные перевозчики зарабатывают около 6,7 миллиона сомов в день.

По словам мэра, каждый день на линии выходит 616 автобусов и 115 троллейбусов.

Но вернемся к тарифам. Читатель 24.kg поинтересовался, до какого времени действует льготный тариф на проезд пенсионеров в маршрутках. По его словам, в январе СМИ сообщили, что льготный проезд для пенсионеров после повышения тарифа установлен в микроавтобусах с 9.00 до 17.00, но при этом не сослались на какой-либо документ.

«Водители маршруток подхватили эту неправильную информацию и терроризируют пенсионеров. Хотя, согласно постановлению БГК «О предоставлении льготного проезда пенсионерам города Бишкека по возрасту на микроавтобусных маршрутах» от 2 декабря 2009 года № 122 и изменениям, внесенным в данное постановление от 28 сентября 2021-го № 8, пенсионеры пользуются льготами с 8.00 до 21.00. Больше изменений в данное постановление не было», — сообщил читатель.

В мэрии на запрос 24.kg прислали выдержку из постановления № 122 (в редакции от 28 сентября 2021 года), тем самым подтвердив слова читателя.