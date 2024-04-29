Новый маршрут автобуса, памятник букве Ы, день города. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

У столицы день рождения

Сегодня город Бишкек отмечает свое 146-летие. Утром у памятника Бишкек баатыру состоялось праздничное мероприятие. Гостей и горожан поздравил градоначальник Айбек Джунушалиев.

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«Бишкек прошел нелегкий исторический путь. Он был свидетелем всех изменений и обновлений в Кыргызстане. Наш город с каждым днем преображается, он меняется не только внешне, но и территориально — Бишкек увеличивается в три раза. Это начало еще одной истории. В настоящее время мы работаем над строительством стадиона на территории республиканского центра физической культуры и спорта «Трудовые резервы», преобразится малая арена стадиона «Спартак» и центральная площадь Ала-Тоо», — сказал мэр.

Айбек Джунушалиев добавил, что растет не только количество новых объектов и дорог, но и бюджет города.

«В этом году бюджет увеличен до 32 миллиардов 590,5 миллиона сомов. Планируем и увеличить материально-техническую базу наших коммунальных служб. В рамках улучшения дорожной инфраструктуры и решения заторов проведем капитальный ремонт на шести основных улицах. Внедряются новые системы по снижению заторов — это «умные» светофоры, электронные парковки. Мэрия Бишкека приложит все усилия, чтобы мы могли гордиться нашей зеленой, красивой, культурной и уютной столицей!» — отметил глава Бишкека.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Праздничное мероприятие в честь Дня города

Весь день во всех уголках столицы проходили праздничные мероприятия. Главное же праздничное мероприятие — концерт на площади имени Турдакуна Усубалиева, фестиваль-конкурс «Вечер вальса», который продолжится концертом оркестра Mezzo Forte в новой интерпретации, начались в 18.00.