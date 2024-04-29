Новый маршрут автобуса, памятник букве Ы, день города. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
У столицы день рождения
Сегодня город Бишкек отмечает свое 146-летие. Утром у памятника Бишкек баатыру состоялось праздничное мероприятие. Гостей и горожан поздравил градоначальник Айбек Джунушалиев.
«Бишкек прошел нелегкий исторический путь. Он был свидетелем всех изменений и обновлений в Кыргызстане. Наш город с каждым днем преображается, он меняется не только внешне, но и территориально — Бишкек увеличивается в три раза. Это начало еще одной истории. В настоящее время мы работаем над строительством стадиона на территории республиканского центра физической культуры и спорта «Трудовые резервы», преобразится малая арена стадиона «Спартак» и центральная площадь Ала-Тоо», — сказал мэр.
Айбек Джунушалиев добавил, что растет не только количество новых объектов и дорог, но и бюджет города.
«В этом году бюджет увеличен до 32 миллиардов 590,5 миллиона сомов. Планируем и увеличить материально-техническую базу наших коммунальных служб. В рамках улучшения дорожной инфраструктуры и решения заторов проведем капитальный ремонт на шести основных улицах. Внедряются новые системы по снижению заторов — это «умные» светофоры, электронные парковки. Мэрия Бишкека приложит все усилия, чтобы мы могли гордиться нашей зеленой, красивой, культурной и уютной столицей!» — отметил глава Бишкека.
Весь день во всех уголках столицы проходили праздничные мероприятия. Главное же праздничное мероприятие — концерт на площади имени Турдакуна Усубалиева, фестиваль-конкурс «Вечер вальса», который продолжится концертом оркестра Mezzo Forte в новой интерпретации, начались в 18.00.
Памятник букве Ы
В Бишкеке в парке «Ынтымак» открыли арт-объект «Буква Ы». Событие приурочили к дню рождения столицы Кыргызстана.
Арт-объект открыли при содействии «Российской газеты» и мэрии Бишкека.
Он снабжен QR-кодом, отсылающим посетителя к базовой информации о Кыргызстане: географические сведения, краткая история страны и ее народа, краткий русско-кыргызский словарь и разговорник. Кстати, кыргызско-русский словарь известного советского лингвиста Константина Юдахина дает переводы и толкования более чем 800 слов, начинающихся на букву «Ы».
Монумент отлит в Екатеринбурге литейным домом «Дубровин». Скульптором арт-объекта Адыл Сейталиев.
Новый маршрут
В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут № 216. Ранее на этой линии курсировал микроавтобус. Конечные остановки маршрута расположены в новостройке «Ак-Орго» и микрорайоне «Аламедин-1». На линии работают 26 автобусов, интервал движения — 7-10 минут.
Трехэтажная библиотека
В жилмассиве «Колмо» продолжается строительство трехэтажной библиотеки. Это будет здание с многофункциональным, читальным и абонентским залами общей площадью 622,62 квадратных метра.
«В рамках проекта предусмотрены читальные залы на первом и втором этажах для 78 посетителей, кабинет для персонала и технические помещения», — отметили в мэрии.
В настоящее время ведется кладка кирпича на 1-м и 2-м этажах, устанавливаются проходные отверстия под коммуникации: водопровод, канализация и электричество.
Подрядной организацией выступает ОсОО «Сапат Пром».