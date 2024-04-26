«Вафельная» разметка, и зачем мэр уехал в Китай. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

«Вафельная» разметка «Вафельную» разметку нанесли на шести перекрестках. Это дополнительная мера, которая должна дисциплинировать водителей, «вылетающих» на перекресток. Разметка нанесена на следующих перекрестках: проспект Манаса — улица Киевская;

проспект Манаса — улица Токтогула;

проспект Манаса — улица Московская;

проспект Манаса — улица Боконбаева;

проспект Чуй — улица Тоголока Молдо;

улица Исанова — улица Токтогула.

Памятник букве Ы Арт-объект — памятник букве Ы откроют «Российская газета» и мэрия столицы 29 апреля, в День города, в парке «Ынтымак». «Буква Ы» — памятник сакральному и смысловому определению Кыргызстана. Кыргызско-русский словарь насчитывает более 600 слов на букву Ы. В том числе благодаря наличию в кыргызском языке этого звука и соответствующей литеры бренды «кыргыз», «кыргызский народ», «Кыргызстан» стали достойно и искренне воспринимаемы в окружающем мире», — отметили в издании.

Зачем мэр уехал в Китай Градоначальник Айбек Джунушалиев находится с рабочим визитом в Китае. Он встретился с мэром Чэнду Ван Фэнчао. «Стороны подчеркнули важность развития взаимовыгодного сотрудничества в деле углубления экономического взаимодействия, проведения общих мероприятий, нацеленных на экономический и торговый обмен», — сообщили в мэрии Бишкека и напомнили, что столица и Чэнду породнились 24 октября 2023 года в рамках официального визита главы Государственного совета КНР Ли Цяна в КР. Фото пресс-службы мэрии . Мэры Бишкека Айбек Джунушалиев и Чэнду Ван Фэнчао

«Тазалык» закупает услуги по вывозу мусора МП «Тазалык» объявило тендер на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Отмечается, что население города увеличивается с каждым годом, поэтому требуются дополнительные работники и специальная техника. «Тазалык» приглашает всех заинтересованных поставщиков представить конкурсную заявку на закупку услуг по вывозу твердых бытовых отходов ПОВТОРНО», — отметили в муниципалитете. Подробная информация опубликована на сайте tenders.kg. По дополнительным вопросам можно обращаться по номеру 0990088301.

Строительство ЦСМ В жилмассиве «Чон-Арык» начали строительство двухэтажного Центра семейной медицины. В нем предусмотрены кабинеты для ЭКГ и УЗИ, помещения для врачей, технические зоны, стерилизационные помещения, лифт и санузлы. Фото пресс-службы мэрии . Строительство ЦСМ