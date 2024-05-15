Новый маршрут, как моют автобусы и за что оштрафовали ТЭЦ-2. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! Автобус вместо маршрутки С 15 мая в Бишкеке начал курсировать автобус № 227. Ранее на этой линии работал микроавтобус. Конечные остановки маршрута расположены в жилмассивах «Ак-Ордо» и «Кок-Жар». На линии будут работать 20 автобусов, а интервал движения составит 8-10 минут.

Демонтаж капстроения В столице демонтировали капитальное строение и забор на улице Садырбаева, 308. Здание возведено самовольно на муниципальной земле. Кроме того, территория ограждена забором из пескоблока. Объекты демонтировали, 48 квадратных метров муниципальной земли возвращены в общественное пользование. Фото пресс-службы мэрии . Демонтаж

Незаконные детсады В Октябрьском районе ведутся работы по увеличению охвата детей дошкольным образованием. В частности, по выявлению незаконно функционирующих детских садов домашнего типа, а также по организации их деятельности в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами в сфере образования. Мероприятия проводятся во исполнение поручения президента и председателя кабинета министров в рамках реализации проекта «Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызской Республике».

ТЭЦ-2 выписали штраф ТЭЦ-2 оштрафована за загрязнение дороги при выезде большегрузов с карьера на улице, засыпку ирригационной сети, поломку асфальта и невыполнение ранее выписанного предписания. За нарушение статей 249, 179 части 1 и 2, а также за неисполнение статьи 434 части 1 Кодекса о правонарушениях столичная теплоэлектроцентраль оштрафована на общую сумму 66 тысяч сомов. Также выдано предписание на устранение вышеуказанных нарушений в течение трех рабочих дней. Фото пресс-службы мэрии . ТЭЦ-2 получила штраф

Контрабандные ГСМ На территории Первомайского района проводятся рейды по ликвидации несанкционированной стихийной торговли ГСМ. Сотрудники акимиата совместно с представителями УГНС, УПСМ и МТУ района провели проверку на улице Профсоюзной от улицы Фучика до улицы Кустанайской. Выявлены три точки незаконной торговли ГСМ, составлены протоколы по статье 434 Кодекса о правонарушениях на общую сумму 9 тысяч сомов.



В мэрии отметили, что рейды проводятся на ежедневной основе.