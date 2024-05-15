20:40
USD 88.33
EUR 95.26
RUB 0.96
Общество

Новый маршрут, как моют автобусы и за что оштрафовали ТЭЦ-2. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

!

Автобус вместо маршрутки

С 15 мая в Бишкеке начал курсировать автобус № 227. Ранее на этой линии работал микроавтобус.

Конечные остановки маршрута расположены в жилмассивах «Ак-Ордо» и «Кок-Жар». На линии будут работать 20 автобусов, а интервал движения составит 8-10 минут.

Демонтаж капстроения

В столице демонтировали капитальное строение и забор на улице Садырбаева, 308. Здание возведено самовольно на муниципальной земле. Кроме того, территория ограждена забором из пескоблока. 

Объекты демонтировали, 48 квадратных метров муниципальной земли возвращены в общественное пользование.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Демонтаж

Незаконные детсады 

В Октябрьском районе ведутся работы по увеличению охвата детей дошкольным образованием. В частности, по выявлению незаконно функционирующих детских садов домашнего типа, а также по организации их деятельности в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами в сфере образования.

Мероприятия проводятся во исполнение поручения президента и председателя кабинета министров в рамках реализации проекта «Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызской Республике».

ТЭЦ-2 выписали штраф

ТЭЦ-2 оштрафована за загрязнение дороги при выезде большегрузов с карьера на улице, засыпку ирригационной сети, поломку асфальта и невыполнение ранее выписанного предписания.

За нарушение статей 249, 179 части 1 и 2, а также за неисполнение статьи 434 части 1 Кодекса о правонарушениях столичная теплоэлектроцентраль оштрафована на общую сумму 66 тысяч сомов. Также выдано предписание на устранение вышеуказанных нарушений в течение трех рабочих дней.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . ТЭЦ-2 получила штраф

Контрабандные ГСМ

На территории Первомайского района проводятся рейды по ликвидации несанкционированной стихийной торговли ГСМ. Сотрудники акимиата совместно с представителями УГНС, УПСМ и МТУ района провели проверку на улице Профсоюзной от улицы Фучика до улицы Кустанайской. Выявлены три точки незаконной торговли ГСМ, составлены протоколы по статье 434 Кодекса о правонарушениях на общую сумму 9 тысяч сомов.

В мэрии отметили, что рейды проводятся на ежедневной основе.

Чистота в салонах 

В муниципальном предприятии «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» показали, как наводят чистоту в общественном транспорте. Отмечается, что после каждой смены готовят автобусы для службы горожанам. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294077/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Новые границы Бишкека, перекрытие дорог, отключение газа. Новости столицы
Отключение воды, частичное закрытие улицы. Что происходит в Бишкеке
Сельхозярмарка, закрытые стройки, с кем встречался мэр. Новости Бишкека
Новый маршрут автобуса, памятник букве Ы, день города. Что происходит в Бишкеке
«Вафельная» разметка, и зачем мэр уехал в Китай. Что происходит в Бишкеке
Частичное перекрытие проспекта Чуй, отключение воды и света. Новости Бишкека
Повышение тарифа на проезд, отключение газа, ремонт дорог. Новости Бишкека
Автобусы для столицы, куда денут маршрутки, отключение воды. Новости Бишкека
Запрет на митинги, возвращенный детсад, отключение горячей воды. Новости Бишкека
Два дня без холодной воды и новый автобусный маршрут. Что происходит в Бишкеке
Популярные новости
Жара вернется в&nbsp;Бишкек, но&nbsp;ненадолго. Прогноз погоды на&nbsp;13-16 мая Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
&laquo;Вафельная&raquo; разметка в&nbsp;Бишкеке. Как проезжать и&nbsp;за&nbsp;что могут оштрафовать «Вафельная» разметка в Бишкеке. Как проезжать и за что могут оштрафовать
Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в&nbsp;неделю ездить на&nbsp;работу на&nbsp;своем авто Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в неделю ездить на работу на своем авто
Бизнес
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
15 мая, среда
20:22
В Бишкеке откроется выставка венгерского художника «Черепа. Оптические иллюзии» В Бишкеке откроется выставка венгерского художника «Чер...
20:04
В Токмаке открыли отделение патологии новорожденных и детской соматики
19:30
Новый маршрут, как моют автобусы и за что оштрафовали ТЭЦ-2. Новости Бишкека
19:11
Близ села Кок-Мойнок-1 произошел пожар. Горела сухая трава
19:05
В «Халык Банк Кыргызстан» избран новый состав совета директоров