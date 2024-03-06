В Бишкеке планируют построить детский медицинский центр на базе КРСУ

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с российской делегацией во главе с ректором Кыргызско-Российского университета Денисом Фоминым-Ниловым. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

На встрече обсудили возможность двустороннего сотрудничества в сфере развития медицинской помощи детям Кыргызстана. В частности, вопросы проработки проекта создания детского медицинского центра на базе КРСУ, инициированного первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой в декабре 2023 года в рамках рабочей встречи сотрудников администраций президентов КР и РФ.

В рамках проекта планируют построить детский медицинский центр, состоящий из пяти отделений, включая приемное, диагностическое и лабораторное, дневной стационар и отделение физиолечения.

«Наша система здравоохранения действительно испытывает нужду в подобном центре, который позволит покрыть потребность в оказании качественных медицинских услуг детям. Есть острая нужда в детских неврологах и реабилитологах для ранней диагностики, лечения и реабилитации детей с детским церебральным параличом, спинально-мышечной амиотрофией и другими заболеваниями нервно-мышечной системы. Отрадно осознавать, что инициатива кыргызской стороны оперативно поддержана российской стороной. Уверены, что проект будет в скором времени успешно реализован, что укрепит сотрудничество в сфере здравоохранения между нашими странами», — отметил министр.