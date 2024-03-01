Территориальная реформа. Количество районов в Бишкеке не вырастет

В результате административно-территориальной реформы присоединяемые населенные пункты войдут в существующие районы столицы. Об этом говорится в проекте постановления БГК, вынесенном на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в соответствии с Законом «О статусе столицы» административные районы органов местного самоуправления Бишкека образуются в количестве, не превышающем четырех районов, с учетом исторических, географических, градостроительных особенностей города, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории.

В территорию административных районов войдут:

Ленинский — айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;

— айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; Октябрьский — айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;

— айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; Первомайский — айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;

— айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; Свердловский — айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.

Фото на главной: «Sputnik Кыргызстан» — мэрия Бишкека