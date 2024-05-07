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Общество

Отключение воды, частичное закрытие улицы. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

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В восточной части не будет воды

8 мая на востоке столицы не будет холодной воды. Ее подачу прекратят с 9.00 до 21.00 в район, ограниченный:

  • улицей Садовой — проспектом Чуй — улицей Валиханова — линией железной дороги;
  • улицами 7 Апреля — Ауэзова — Исакеева — Валиханова;
  • жилой массив и микрорайон «Учкун».

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Район отключения

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Перекрытие дороги

С 8 мая Бишкектеплосеть начинает реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Гоголя от линии железной дороги до улицы Московской с частичным перекрытием дороги.

Работы проводят для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и улучшения подачи теплоснабжения и горячей воды. Этот участок тепловой сети введен в эксплуатацию в 1979 году и прослужил 45 лет.

Станет чище?

Столичному «Тазалыку» купили специальную технику для очистки и мытья дорог. Как объяснили в муниципалитете, уборочная машина — это специализированное транспортное средство, разработанное для уборки уличных поверхностей и поддержания чистоты на дорогах и тротуарах. Она обладает функциями мойки и подметания, что позволяет эффективно справляться с различными видами мусора, пыли, грязи и другими загрязнениями.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Новая техника

Закуплено четыре единицы такой спецтехники. В ближайшие два-три месяца планируется приобрести более 100 единиц спецтехники на денежные средства, выделенные мэрией.

Ботсаду передали технику

Ботаническому саду имени Энвера Гареева передали спецтехнику и оборудование, приобретенные на средства от стартовых взносов участников благотворительного полумарафона Snow Leopard Run — 2023 и собранные изданием «Башта».

Всего собрали более 1,6 миллиона сомов. Оборудование закупили на 1,2 миллиона: мотоблоки, автономные станции водоснабжения, генераторы холодного тумана, инструменты для обрезки и
окучивания растений и многое другое.

Директор Ботсада Иван Хегай добавил, что в 2023 году из бюджета выделили 15 миллионов сомов, на которые закупили трактор, дробилки и другое оборудование.

Более 700 тысяч сомов штрафов за день

Муниципальная инспекция за один день составила 55 протоколов на 702 тысячи 500 сомов. Штрафы в основном получали горожане и хозяйствующие субъекты.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. За выброс мусора в неположенном месте могут оштрафовать

В мэрии напомнили, что за несоблюдение правил благоустройства Бишкека нарушителей будут штрафовать согласно Кодексу о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293446/
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