Отключение воды, частичное закрытие улицы. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! В восточной части не будет воды 8 мая на востоке столицы не будет холодной воды. Ее подачу прекратят с 9.00 до 21.00 в район, ограниченный: улицей Садовой — проспектом Чуй — улицей Валиханова — линией железной дороги;

улицами 7 Апреля — Ауэзова — Исакеева — Валиханова;

жилой массив и микрорайон «Учкун». Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой. Фото пресс-службы мэрии . Район отключения

! Перекрытие дороги С 8 мая Бишкектеплосеть начинает реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Гоголя от линии железной дороги до улицы Московской с частичным перекрытием дороги. Работы проводят для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и улучшения подачи теплоснабжения и горячей воды. Этот участок тепловой сети введен в эксплуатацию в 1979 году и прослужил 45 лет.

Станет чище? Столичному «Тазалыку» купили специальную технику для очистки и мытья дорог. Как объяснили в муниципалитете, уборочная машина — это специализированное транспортное средство, разработанное для уборки уличных поверхностей и поддержания чистоты на дорогах и тротуарах. Она обладает функциями мойки и подметания, что позволяет эффективно справляться с различными видами мусора, пыли, грязи и другими загрязнениями. Фото пресс-службы мэрии . Новая техника Закуплено четыре единицы такой спецтехники. В ближайшие два-три месяца планируется приобрести более 100 единиц спецтехники на денежные средства, выделенные мэрией.

Ботсаду передали технику Ботаническому саду имени Энвера Гареева передали спецтехнику и оборудование, приобретенные на средства от стартовых взносов участников благотворительного полумарафона Snow Leopard Run — 2023 и собранные изданием «Башта». Всего собрали более 1,6 миллиона сомов. Оборудование закупили на 1,2 миллиона: мотоблоки, автономные станции водоснабжения, генераторы холодного тумана, инструменты для обрезки и

окучивания растений и многое другое. Директор Ботсада Иван Хегай добавил, что в 2023 году из бюджета выделили 15 миллионов сомов, на которые закупили трактор, дробилки и другое оборудование.