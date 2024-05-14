Новые границы Бишкека, перекрытие дорог, отключение газа. Новости столицы

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! Новые границы Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили схематическую карту административной границы столицы. Председатель БГК Куванычбек Конгантиев объяснил, что речь не идет об утверждении новых границ. «Мы должны зафиксировать схематическую карту, потом материалы будут внесены в Жогорку Кенеш для утверждения», — уточнил он. Фото с сайта БГК. Схематическая карта Напомним, в результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ столицы.

! Перекрытие дорог В связи с визитом премьер-министра Малайзии в Кыргызскую Республику 15-16 мая на некоторых улицах Бишкека и Чуйской области будут вводиться ограничения движения. По данным ГУОБДД, речь идет об улицах: от международного аэропорта «Манас» до границы Бишкека;

по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;

от проспекта Жибек Жолу на восток до проспекта Манаса;

по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова в южном направлении до Государственной резиденции «Ала-Арча»;

от Государственной резиденции «Ала-Арча» до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

Новый старый вице-мэр Жамалбек Ырсалиев назначен на должность заместителя градоначальника с 13 мая. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Айбек Джунушалиев. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Жамалбек Ырсалиев Ранее он был директором коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго». Отметим, что в 2020-2022 годах Жамалбек Ырсалиев уже был вице-мэром города по вопросам ЖКХ, первым вице-мэром и акимом Первомайского района.

Три дня без газа В связи с переврезкой подземного газопровода низкого давления 15-17 мая будет временно приостановлена подача голубого топлива в район, ограниченный улицами Дачной, Кайынды, Элебесова, БЧК, Фирсова, Фере, Аральской, переулком Керченским и Карагачевой рощей.

В Ботсаду собрали мусор В Ботаническом саду имени Гареева прошла вторая экологическая акция «Экобатл». В ней приняли участие 15 команд. Каждой надо было убрать 700 квадратных метро. В среднем команды собрали не менее двадцати мешков мусора, всего — около 400 мешков мусора. Организаторами мероприятия выступили департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии, Международный университет инновационных технологий и департамент образования мэрии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Одна из команд-участник экобатла Ранее в рамках «Эко Кубка» прошла интеллектуальная игра, где все члены команды прошли тестирование в формате индивидуального интернет-тестирования по экологии.

На автобусе на работу Работникам мэрии и муниципальным служащим запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. Документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Сегодня многие служащие разместили в социальных сетях, как они добирались на работу на общественном транспорте. https://www.facebook.com/100067237846651/posts/764289332488988/?rdid=gB2asqAcAc2rcHne Отметим, что редакция 24.kg запустила опрос, чтобы узнать, как читатели относятся к ограничению использования личного автомобиля. Проголосовать можно по ссылке:

Встреча с китайской делегацией В столичном муниципалитете состоялась встреча первого заместителя мэра Мирланбека Байгончокова с заместителем председателя постоянного комитета муниципального народного конгресса города Шэньчжэнь Чэнь Гуанжун. Первый вице-мэр обозначил важность развития и укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества с китайской стороной и подчеркнул готовность муниципалитета к совместной работе, а также выразил надежду, что в ближайшее время побратимские отношения между городами Бишкеком и Шэньчжэнем активизируются и углублятся. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Встреча с китайской делегацией На встрече обсудили возможную реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере цифровых технологий, транспорта, градостроительства и других сфер городской жизнедеятельности. В мэрии отметили, что с 24 октября 2016 года с городом Шэньчжэнем выстроены побратимские отношения.