В разрешении конфликта на кыргызско-таджикской границе могут помочь спутники

Мониторинг спутниками спорных участков на кыргызско-таджикской границе может помочь в разрешении конфликтной ситуации. Такое мнение на конференции «Роль ОДКБ в обеспечении безопасности границ Центральной Азии» высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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«Для разрешения ситуации нужно форсировать работу двусторонней комиссии, возможно, с участием третейских юристов. Если невозможно добиться быстрых результатов в работе комиссии, стоит рассмотреть вариант создания наблюдательной миссии на границе и условий для ее работы, подписать соглашение о спутниковом мониторинге, чтобы не было ситуаций, подобных последнему инциденту с контейнером», — поделился мнением политолог.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.