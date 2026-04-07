На смену международному праву пришло право сильного, но так быть не должно, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«2026 год показал, что, к великому сожалению (не только для наших стран, членов ОДКБ, но и для всего мира), международное право перестало работать, что сейчас работает право сильного. Я думаю, эти времена должны пройти. Здравый смысл у руководителей государств не только на нашем большом Евразийском континенте, но и в Африке, Америке возобладает, и люди поймут, что нужно садиться и разговаривать, потому что другого решения нет», — сказал он.

По мнению Таалатбека Масадыкова, в разжигании военных конфликтов заинтересованы зачастую те, кто зарабатывает на этом деньги.

«Похищение президента (в январе власти США насильно вывезли лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. — Прим. ред.), нападение на ту или иную страну под разными причинами — это, конечно, нарушение международного права. Нужно совершенно четко об этом сказать. У каждой страны есть своя правда, своя причина, но для этого, наверное, мы должны садиться и разговаривать как можно чаще. Но в любом случае я считаю, что нарушение норм международного права неприемлемо. И мы должны рано или поздно прийти к тому, чтобы мир начал двигаться и уходить от двойных стандартов, придерживаться этих норм вместе», — подчеркнул он.