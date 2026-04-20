В ОДКБ заявили о готовности к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к возобновлению взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), контакты с которой поставлены на паузу. Об этом сегодня заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков на заседании Совета Парламентской ассамблеи организации.

«Внимательно отслеживаем процессы, происходящие в ОБСЕ. Готовы к возобновлению взаимодействия. Не по нашей инициативе контакты с этой структурой поставлены на паузу», — сказал он и добавил, что в ближайшей перспективе планируется встреча генерального секретаря ОДКБ с генсекретарем ОБСЕ.