Власть

В ОДКБ заявили о готовности к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к возобновлению взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), контакты с которой поставлены на паузу. Об этом сегодня заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков на заседании Совета Парламентской ассамблеи организации.

«Внимательно отслеживаем процессы, происходящие в ОБСЕ. Готовы к возобновлению взаимодействия. Не по нашей инициативе контакты с этой структурой поставлены на паузу», — сказал он и добавил, что в ближайшей перспективе планируется встреча генерального секретаря ОДКБ с генсекретарем ОБСЕ.
20 апреля, понедельник
