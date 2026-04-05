Власть

Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ, если цена на российский газ повысится

Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ, если цена на российский газ повысится. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян.

СМИ
Фото СМИ. Спикер парламента Армении Ален Симонян

«Подобные разговоры не являются новостью. К примеру, разговоры об импорте армянских товаров, о цене на газ. Должен сказать, что, если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС», — сказал он.

При этом пояснил, что до такого сценария дело, вероятно, не дойдет после недавних переговоров премьер-министра Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным, которые он оценил как успешные.

«Я знаю, что состоялся очень хороший, эффективный разговор между главами двух стран», — добавил Ален Симонян.

Ключевой поставщик природного газа в Армении — дочка российского «Газпрома». Согласно данным компании, только за первое полугодие 2025 года объем поставок составил 1,2 миллиарда кубометров. Еще один поставщик — Иран, с которым Ереван заключил соглашение по модели «газ в обмен на электроэнергию».
