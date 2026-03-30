Водную, энергетическую и продовольственную безопасность обсудили в ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков и директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Федор Войтоловский провели «обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов, связанных с укреплением мира и стабильности в зоне ответственности ОДКБ». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие прошло в рамках серии встреч главы ОДКБ с представителями научно-экспертного сообщества государств — членов организации.

Особое внимание уделено современным невоенным вызовам — проблематике обеспечения водной, энергетической и продовольственной безопасности.

В контексте перспектив сотрудничества затронуты вопросы проведения международной научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ», которая состоится 27 апреля в МГИМО МИД России.