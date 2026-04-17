Власть

Кыргызстан усиливает влияние. Садыр Жапаров принял генсека ОДКБ

Президент Садыр Жапаров 17 апреля принял генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления коллективной безопасности, противодействия современным угрозам, включая экстремизм и терроризм, а также повышение эффективности совместных действий стран-участниц.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Глава государства отметил, что назначение представителя Кыргызстана на пост генсека ОДКБ является значимым событием, и пожелал Таалатбеку Масадыкову успехов в работе по укреплению авторитета организации.

Садыр Жапаров также напомнил, что в период председательства Кыргызстана в 2025 году особое внимание уделялось развитию политического диалога и практического сотрудничества. В качестве примера он привел международную конференцию по кибербезопасности, инициированную Бишкеком.

Президент отдельно акцентировал внимание на текущем председательстве Кыргызстана в ШОС и выразил уверенность, что взаимодействие ОДКБ и ШОС расширит возможности для обеспечения безопасности в регионе.

В свою очередь Таалатбек Масадыков поблагодарил за прием и проинформировал о ходе реализации решений Совета коллективной безопасности, прошедшего в ноябре 2025 года в Бишкеке. Он заверил, что все поручения глав государств будут выполнены.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять роль ОДКБ как ключевого элемента региональной безопасности и стабильности.
