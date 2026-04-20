Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве. В ходе встречи главы парламентов стран-участниц выступили с докладами и поздравили его с избранием на должность спикера.

Выступая на заседании, Маматалиев отметил, что подобные площадки усиливают межпарламентское сотрудничество и способствуют укреплению связей между государствами. Он также напомнил об итогах саммита ОДКБ, прошедшего в ноябре 2025 года в Бишкеке, где были приняты стратегические документы по вопросам коллективной безопасности, включая киберугрозы и аналитическую работу.

Спикер подчеркнул, что в 2026 году председательство в организации перешло к России под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность». По его словам, страны должны развивать новые механизмы реагирования на угрозы и снижать их последствия.

Маматалиев обратил внимание на рост напряженности в мире, появление новых конфликтов и усиление таких угроз, как терроризм, экстремизм и организованная преступность. Он отдельно отметил ситуацию на Ближнем Востоке, назвав регион источником нестабильности и подчеркнув необходимость решения конфликтов исключительно дипломатическим путем.

Кроме того, торага высказался за укрепление военного потенциала, развитие систем реагирования на кризисы и активизацию парламентской дипломатии. По его словам, именно парламенты формируют основу для сближения законодательства и выработки общих подходов.

Парламентская ассамблея ОДКБ создана в 2006 году. В нее входят парламенты Кыргызстана, России, Казахстана, Армении, Беларуси и Таджикистана.