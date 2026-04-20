Власть

Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве. В ходе встречи главы парламентов стран-участниц выступили с докладами и поздравили его с избранием на должность спикера.

Фото ЖК

Выступая на заседании, Маматалиев отметил, что подобные площадки усиливают межпарламентское сотрудничество и способствуют укреплению связей между государствами. Он также напомнил об итогах саммита ОДКБ, прошедшего в ноябре 2025 года в Бишкеке, где были приняты стратегические документы по вопросам коллективной безопасности, включая киберугрозы и аналитическую работу.

Спикер подчеркнул, что в 2026 году председательство в организации перешло к России под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность». По его словам, страны должны развивать новые механизмы реагирования на угрозы и снижать их последствия.

Маматалиев обратил внимание на рост напряженности в мире, появление новых конфликтов и усиление таких угроз, как терроризм, экстремизм и организованная преступность. Он отдельно отметил ситуацию на Ближнем Востоке, назвав регион источником нестабильности и подчеркнув необходимость решения конфликтов исключительно дипломатическим путем.

Кроме того, торага высказался за укрепление военного потенциала, развитие систем реагирования на кризисы и активизацию парламентской дипломатии. По его словам, именно парламенты формируют основу для сближения законодательства и выработки общих подходов.

Парламентская ассамблея ОДКБ создана в 2006 году. В нее входят парламенты Кыргызстана, России, Казахстана, Армении, Беларуси и Таджикистана.
Материалы по теме
В ОДКБ заявили о готовности к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ
Кыргызстан усиливает влияние. Садыр Жапаров принял генсека ОДКБ
Главы парламентов Кыргызстана и Турции провели встречу: что обсуждали
Торага ЖК представил Кыргызстан на Ассамблее МПС с участием 157 стран
Совбез Кыргызстана и ОДКБ обсудили риски и планы на 2026 год
Кубанычбек Атажанов освобожден от должности представителя Кыргызстана в ОДКБ
Вместо международного права пришло право сильного, но так быть не должно — ОДКБ
Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ, если цена на российский газ повысится
Водную, энергетическую и продовольственную безопасность обсудили в ОДКБ
Страны ОДКБ согласовали план региональной операции «Нелегал-2026»
Популярные новости
Садыр Жапаров: В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют области и&nbsp;районы, создав 20&nbsp;округов Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Президент КР&nbsp;призывает граждан не&nbsp;использовать синтетические сети на&nbsp;озерах Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах
Президент поручил сначала выплатить компенсации, а&nbsp;потом сносить дома в&nbsp;Ноокате Президент поручил сначала выплатить компенсации, а потом сносить дома в Ноокате
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
20 апреля, понедельник
17:58
Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к е...
17:56
Крики, мат и сопротивление: рейд в Бишкеке обернулся скандалом
17:51
Совещание министров ШОС. Минздрав КР за научные исследования и обмен опытом
17:49
В Новопавловке строят дорогу. Владельцам полей компенсацию пока не выдали
17:39
О новых эпидемиологических угрозах заявил глава Минздрава Кыргызстана