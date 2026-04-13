Кубанычбек Атажанов освобожден от должности представителя Кыргызстана в ОДКБ

Кубанычбек Атажанов освобожден от должности постоянного и полномочного представителя Кыргызстана в Постоянном совете ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, указ подписал президент Садыр Жапаров.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть стран: Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. В последнее время Армения ограничила участие в мероприятиях и учениях ОДКБ. В Ереване также заявляли, что могут рассмотреть вопрос о выходе из организации.