Общество

В Баткене строят эстакаду Мин-Орук — Самаркандек в объезд таджикских сел

В Баткенской области стартовало возведение эстакады на трассе Мин-Орук — Самаркандек. Проект призван обеспечить независимое транспортное сообщение, сократить путь в Лейлекский район и минимизировать конфликты на границе.

Как сообщил «Азаттык», новая дорога пройдет на высоте 16 метров в обход таджикского села Чорку. Ранее из-за нерешенных вопросов границ местным жителям приходилось использовать длинные объездные пути. С запуском эстакады расстояние между населенными пунктами сократится на 15 километров.

Проект финансируют за счет государственного бюджета. За три года планируют возвести современную эстакаду протяженностью более 3 километров и шириной 40 метров, что обеспечит высокую пропускную способность и надежность транспортного сообщения в регионе.

Параллельно с кыргызстанским проектом Таджикистан начал строительство дороги, которая свяжет анклав Ворух с городом Исфара в обход кыргызского села Ак-Сай. Эти договоренности достигнуты в ходе процесса делимитации и демаркации границ. 

Напомним, процесс уточнения границ между странами завершен. В марте 2025 года президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали итоговый договор о государственной границе.
Материалы по теме
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан
Нейтральный статус. Где и какие именно новые дороги появятся на границе КР и РТ
Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву
Достук, Таш-Тумшук и другие. Какими селами обменялись Кыргызстан и Таджикистан
750 гектаров за 4 метра. Кыргызстан и Таджикистан разделили водозабор «Головной»
Стадион, базар и дорога. Глава ГКНБ об обмене участками с РТ в Лейлекском районе
Девять разных участков за Кайрагач. Глава ГКНБ на карте объяснил обмен с РТ
Кыргызстан предлагает установить электронные счетчики на водозаборе «Головной»
Мы не можем отказать таджикам в воде. Камчыбек Ташиев о водозаборе «Головной»
