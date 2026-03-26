В Баткенской области стартовало возведение эстакады на трассе Мин-Орук — Самаркандек. Проект призван обеспечить независимое транспортное сообщение, сократить путь в Лейлекский район и минимизировать конфликты на границе.

Как сообщил «Азаттык», новая дорога пройдет на высоте 16 метров в обход таджикского села Чорку. Ранее из-за нерешенных вопросов границ местным жителям приходилось использовать длинные объездные пути. С запуском эстакады расстояние между населенными пунктами сократится на 15 километров.

Проект финансируют за счет государственного бюджета. За три года планируют возвести современную эстакаду протяженностью более 3 километров и шириной 40 метров, что обеспечит высокую пропускную способность и надежность транспортного сообщения в регионе.

Параллельно с кыргызстанским проектом Таджикистан начал строительство дороги, которая свяжет анклав Ворух с городом Исфара в обход кыргызского села Ак-Сай. Эти договоренности достигнуты в ходе процесса делимитации и демаркации границ.

Напомним, процесс уточнения границ между странами завершен. В марте 2025 года президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали итоговый договор о государственной границе.