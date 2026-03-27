Страны ОДКБ согласовали план региональной операции «Нелегал-2026». Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, заседание международного штаба региональной операции ОДКБ «Нелегал-2026» состоялось в режиме видео-конференц-связи.

«Участники согласовали замысел региональной операции ОДКБ «Нелегал» в этом году, уточнили сроки активных этапов операции, определили каналы связи и порядок обмена информацией», — говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков акцентировал внимание на осложнении политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и на условиях, в которых придется решать задачи операции. Он сделал анализ результатов операции «Нелегал» в 2025-м и обозначил вопросы, на которых необходимо сосредоточить основные усилия в ходе операции «Нелегал-2026».