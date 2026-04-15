Власть

Совбез Кыргызстана и ОДКБ обсудили риски и планы на 2026 год

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущую деятельность организации, в том числе выполнение ранее принятых решений Комитета секретарей советов безопасности и реализацию мероприятий, запланированных на 2026 год.

Отдельное внимание уделено вопросам региональной безопасности и актуальной международной повестке с учетом существующих и новых вызовов и угроз.

По итогам встречи Орозбеков выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и отметил важность укрепления потенциала и авторитета ОДКБ. Он также пожелал Масадыкову успехов в работе на посту генерального секретаря организации.
Материалы по теме
Кубанычбек Атажанов освобожден от должности представителя Кыргызстана в ОДКБ
Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
Вместо международного права пришло право сильного, но так быть не должно — ОДКБ
Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ, если цена на российский газ повысится
Водную, энергетическую и продовольственную безопасность обсудили в ОДКБ
Страны ОДКБ согласовали план региональной операции «Нелегал-2026»
Секретарь Совбеза встретился с послом России в Кыргызстане. О чем говорили
В состав Совбеза включили главу Погранслужбы
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Секретариат ОДКБ выступил с заявлением
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
В Бишкеке родители пожаловались на сбор денег в школе на поход в театр В Бишкеке родители пожаловались на сбор денег в школе н...
В Токмоке закрыли нелегальный зоопарк, животных передали фонду «Бугу эне»
Пьяных водителей будут сажать до 10 лет. Жогорку Кенеш принял закон
В ДУМК рассказали, как распределили фитр-садака
Кыргызстан обсуждает цифровые проекты с китайскими инвесторами