Совбез Кыргызстана и ОДКБ обсудили риски и планы на 2026 год

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущую деятельность организации, в том числе выполнение ранее принятых решений Комитета секретарей советов безопасности и реализацию мероприятий, запланированных на 2026 год.

Отдельное внимание уделено вопросам региональной безопасности и актуальной международной повестке с учетом существующих и новых вызовов и угроз.

По итогам встречи Орозбеков выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и отметил важность укрепления потенциала и авторитета ОДКБ. Он также пожелал Масадыкову успехов в работе на посту генерального секретаря организации.