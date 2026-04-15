Совбез Кыргызстана и ОДКБ обсудили риски и планы на 2026 год

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
В ходе переговоров стороны обсудили текущую деятельность организации, в том числе выполнение ранее принятых решений Комитета секретарей советов безопасности и реализацию мероприятий, запланированных на 2026 год.
По итогам встречи Орозбеков выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и отметил важность укрепления потенциала и авторитета ОДКБ. Он также пожелал Масадыкову успехов в работе на посту генерального секретаря организации.