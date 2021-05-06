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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Stop Rahmon. В Алматы кыргызстанцы вышли на пикет протеста

В Алматы у консульства Таджикистана прошел пикет в поддержку пострадавших в Баткенской области в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Кыргызстанцы вышли на акцию протеста с плакатами «Стоп, Рахмон!», «Нет войне». Они заявили о необоснованной военной агрессии со стороны таджикских военных по отношению к мирному населению Баткенской области. 

участников акции
Фото участников акции. Пикет у консульства Таджикистана в Алматы

Аналогичные пикеты проходят по всему миру. Кыргызстанцы, проживающие и работающие в других странах, просят ООН, ОБСЕ, Евросоюз и другие международные организации внести свой вклад в урегулирование конфликта мирным путем и помочь пострадавшим жителям Кыргызстана.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193030/
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