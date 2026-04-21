Делегация Кыргызстана приняла участие в церемонии прощания с Мухтаром Шахановым

Фото Минкультуры . Делегация КР приняла участие в церемонии прощания с Мухтаром Шахановым в Алматы

Официальная делегация Кыргызстана приняла участие в церемонии прощания с выдающимся казахским поэтом, писателем, драматургом и общественным деятелем Мухтаром Шахановым. Траурное мероприятие прошло в городе Алматы.

Как сообщили в Минкультуры КР, в состав кыргызской делегации вошли советник главы государства Чолпонбек Абыкеев, депутат Жогорку Кенеша Салтанат Аманова, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев, председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев, народный писатель Кыргызстана Асан Жакшылыков, народный поэт Кыргызстана Кожогелди Култегин, президент общества «Кыргыз тили» Райымжан Курбанов и другие.

Во время церемонии Чолпонбек Абыкеев зачитал телеграмму соболезнования от имени президента Садыра Жапарова. Были выражены слова поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Казахстана.

В обращении было отмечено, что Мухтар Шаханов внес значительный вклад в развитие литературы и общественной мысли, а также сыграл важную роль в укреплении дружбы и духовной близости кыргызского и казахского народов. Подчеркивалось, что его произведения, основанные на идеях справедливости, нравственности и человеческого достоинства, останутся важным наследием для будущих поколений.

Напомним, Мухтар Шаханов скончался 20 апреля 2026 года на 84-м году жизни. Он являлся одним из известных представителей советской и казахстанской литературы, был депутатом Мажилиса парламента Казахстана, общественно-политическим деятелем, Героем Труда Казахстана, народным писателем Казахстана и народным поэтом Кыргызстана.