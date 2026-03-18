18:00
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Происшествия

Хулиганил. В Алматы задержали руководителя агентства «КазТАГ» Асета Матаева

В Алматы задержали руководителя агентства «КазТАГ» Асета Матаева. Об этом сообщают его коллеги. В городском департаменте полиции информацию подтвердили и рассказали подробности.

Асет Матаев

«В Алматы накануне был задержан владелец информационного агентства «КазТАГ» Асет Матаев. По моим данным, его подозревают в хулиганстве», — написали в соцсетях казахстанские журналисты.

По данным полиции, минувшей ночью в Медеуском районе Алматы произошел конфликт между мужчинами, «переросший в хулиганские действия».

«По предварительным данным, двое участников — граждане М. и Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, выйдя из увеселительного заведения, спровоцировали словесный конфликт с двумя мужчинами, обозвав одного из них женщиной, который впоследствии перерос в драку.

Сотрудниками полиции все участники инцидента задержаны и доставлены в подразделение полиции. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

В настоящее время проводятся следственные действия. Действиям каждого будет дана правовая оценка, при этом принципиальная позиция полиции — жестко пресекать любые проявления агрессии и нарушения общественного порядка, особенно совершенные в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении полиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366438/
просмотров: 813
Версия для печати
Популярные новости
