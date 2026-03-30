Соседи ближе, чем кажется: репортаж из Таджикистана

Если вы до сих пор считаете, что Таджикистан — это неразвивающееся постсоветское государство, застывшее в воспоминаниях о гражданской войне, то реальность давно ушла вперед.
За последние годы страна заметно изменилась: развивается инфраструктура, модернизируются ключевые отрасли, а столица и регионы демонстрируют устойчивый рост. В этом лично смогли убедиться журналисты из Кыргызстана, побывавшие в Таджикистане в рамках медиатура. Он был организован в рамках договоренности президентов двух стран.
Душанбе: город переменСтолица Таджикистана — Душанбе — сегодня активно развивается и меняет свой облик. Город растет как в высоту, так и вширь: ведется строительство новых жилых комплексов и инфраструктурных объектов. Стоимость квадратного метра жилья варьируется от $700 до $1 тысячи, при этом спрос остается высоким.
Несмотря на активную застройку, Душанбе сохраняет статус одного из самых зеленых городов региона. Здесь много парков, фонтанов и зеленых зон.
Особенно сильно город преображается в праздничные дни. Так как мы попали в страну в Нооруз, который в Таджикистане празднуют почти десять дней, Душанбе и регионы украсили красочные инсталляции и цветочные композиции. По всей стране прошли масштабные мероприятия и караваны Нооруза.
В развитии столицы активную роль играет и его сын — мэр Душанбе и председатель верхней палаты парламента Рустам Эмомали. Горожане характеризуют его как молодого и энергичного управленца и в целом положительно оценивают изменения в городе.
Население Душанбе составляет около 1,3 миллиона человек, однако значительная часть жителей страны по-прежнему проживает в регионах.
Городская среда и транспортОтдельного внимания заслуживает транспортная система. В столице выстроены современные транспортные развязки и мосты, что помогает снижать нагрузку на дороги.
Особых пробок в столице мы не заметили. Но это было связано с празднованием Нооруза, когда госучреждения не работают, а люди в нерабочее время выезжают к родным в регионы. Однако сами жители признают, что проблема пробок для Душанбе довольно актуальна.
В городе внедрены гостакси единого образца под брендом Jura. Все автомобили выполнены в едином зеленом стиле и являются электромобилями. С учетом высокой стоимости бензина в стране, переход на электротранспорт стал логичным и экологичным решением. Такси остается доступным и широко используется жителями.
Интересно, что от электросамокатов и мопедов в Таджикистане полностью отказались: с прошлого года действует запрет на их использование. Такое решение было принято после увеличения числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.
СМИ и диалогВ рамках пресс-тура мы посетили ряд местных медиа. Корреспондентам из КР показали работу теле- и радиостудий, процесс выпуска газет и материалов на вебсайтах. Были обсуждены общие тенденции развития и мировые процессы, влияющие на работу СМИ двух стран.
Представители редакций отмечают, что увеличивается объем производимого контента, а также растет интерес к международной повестке.
Таджикские журналисты выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества со СМИ Кыргызстана, чтобы лучше понимать процессы, происходящие в обеих странах. По их мнению, важно развивать совместные проекты, которые будут способствовать укреплению кыргызско-таджикского взаимодействия.
Образование и человеческие связи
Одним из пунктов поездки стал Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана — один из крупнейших вузов страны по числу студентов. Сегодня здесь и в его структурных подразделениях обучаются около 10 тысяч студентов. Университет предлагает более 80 программ бакалавриата, 15 магистерских и 10 докторских направлений (PhD), что дает широкие возможности для выбора будущей профессии.
Одна из таких — Айзирек, этническая кыргызка, студентка второго курса этого университета. Ей 20 лет, она учится на гуманитарном факультете и планирует связать свое будущее с английским языком — стать преподавателем, переводчиком или работать в сфере туризма.
Несмотря на жизнь за пределами исторической родины, культурная связь с Кыргызстаном сохраняется. Айзирек училась в кыргызской школе, дома все говорят на кыргызском языке.
По ее словам, в Мургабском районе компактно проживает около 2 тысяч этнических кыргызов, которые в основном создают семьи внутри своей общины.
Обучение в университете платное: контракт составляет более 5 тысяч сомони (около 50 тысяч сомов). Айзирек снимает жилье рядом с вузом и полностью погружена в учебу.
В детстве она бывала в Кыргызстане, где у нее живет много родственников. Семья задумывалась о возвращении, однако не решается: в Таджикистане они уже обустроили жизнь.
Сама Айзирек признается, что хотела бы чаще бывать в Кыргызстане и увидеть, как развивается страна. При этом она подчеркивает, что в Таджикистане этнические кыргызы чувствуют поддержку.
«Когда я приехала в Душанбе, плохо знала таджикский язык и переживала, что надо мной будут смеяться. Но меня поддержали, и я быстро выучила язык», — рассказывает она.
«Мы слушаем песни известных кыргызских певцов, читаем произведения наших писателей, следим за тенденциями моды в Кыргызстане», — улыбается девушка.
В данном вузе обучается всего пять этнических кыргызов на разных факультетах. Некоторые из них проживают в общежитии при вузе, другие снимают жилье.
К слову, общежитие при университете современное и чистое — оно больше напоминает хостел: уютные комнаты, аккуратные санузлы, кухня. Учебные классы оснащены всем необходимым для получения качественного образования.
Энергетика как общая реальностьДругим важным объектом посещения стала Нурекская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Таджикистана и один из ключевых элементов энергосистемы страны.
Как сообщил главный инженер станции Махмадамин Махмадсаидзода, ГЭС обеспечивает более 50 процентов потребностей населения в электроэнергии.
Всего в Таджикистане действует 12 крупных гидроэлектростанций, и энергетика остается стратегической отраслью — так же, как и в Кыргызстане. Это еще одна точка соприкосновения двух стран.
Журналистам рассказали, что для полного заполнения водохранилища уровень воды должен достигать отметки 910 метров, однако сейчас он составляет около 857 метров — показатель ниже нормы.
Как и в Кыргызстане, в Таджикистане постепенно повышаются тарифы на электроэнергию. Это делается для снижения нагрузки на бюджет и поддержания устойчивости энергосистемы. В настоящее время тариф, если перевести в кыргызские сомы, составляет около 4 сомов за киловатт-час. После мартовского повышения цена достигла 40 дирамов против прежних 31,5. Рост объясняется масштабной модернизацией гидроэлектростанций, которая в перспективе позволит увеличить мощности и повысить надежность энергоснабжения.
Живописные локацииЧтобы представление о Таджикистане было полным, организаторы медиатура показали гостям ряд интересных объектов культурно-социального наследия (музеи, спортивные комплексы, смотровые башни, памятники) не только в столице, но и в регионах.
В Гиссарском районе нам удалось погулять по живописным локациям главной достопримечательности области – Гиссарской крепости, история которой восходит к трехтысячелетней давности.
А в Варзобском районе мы посетили знаменитый курорт «Сароб» (ранее известный как «Ходжа-Оби-Гарм»). Он расположен в живописном ущелье и предлагает радоновые ванны, лечение термальными водами. Подобные живописные места позволяют увидеть все разнообразие культуры и истории Таджикистана.
Ну и, конечно же, нельзя не отметить азиатское гостеприимство, богатые традиции национальной кухни. В приготовлении ряда блюд есть много схожего с Кыргызстаном. Тот же чалап (кисло-молочный напиток), сузмо, лепешки и боорсоки, плов, шорпо, шашлыки никого не оставят равнодушными.
Общие точки и перспективыПоездка показала, что Кыргызстан и Таджикистан имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Это не только политика или экономика, но и глубокие культурные и человеческие связи, формировавшиеся десятилетиями.
Становится очевидно: устойчивое развитие региона возможно только через диалог, взаимопонимание и совместные усилия. И такие поездки — важный шаг к тому, чтобы соседи действительно становились ближе.