Соседи ближе, чем кажется: репортаж из Таджикистана

Если вы до сих пор считаете, что Таджикистан — это неразвивающееся постсоветское государство, застывшее в воспоминаниях о гражданской войне, то реальность давно ушла вперед.

За последние годы страна заметно изменилась: развивается инфраструктура, модернизируются ключевые отрасли, а столица и регионы демонстрируют устойчивый рост. В этом лично смогли убедиться журналисты из Кыргызстана, побывавшие в Таджикистане в рамках медиатура. Он был организован в рамках договоренности президентов двух стран.

Душанбе: город перемен

Столица Таджикистана — Душанбе — сегодня активно развивается и меняет свой облик. Город растет как в высоту, так и вширь: ведется строительство новых жилых комплексов и инфраструктурных объектов. Стоимость квадратного метра жилья варьируется от $700 до $1 тысячи, при этом спрос остается высоким.

Несмотря на активную застройку, Душанбе сохраняет статус одного из самых зеленых городов региона. Здесь много парков, фонтанов и зеленых зон.

Особенно сильно город преображается в праздничные дни. Так как мы попали в страну в Нооруз, который в Таджикистане празднуют почти десять дней, Душанбе и регионы украсили красочные инсталляции и цветочные композиции. По всей стране прошли масштабные мероприятия и караваны Нооруза.

По словам местных жителей, большое внимание озеленению уделяется на государственном уровне, прежде всего со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Говорят, что во время зарубежных поездок он изучает, какие растения могут прижиться в климате столицы, и привозит их образцы.

В развитии столицы активную роль играет и его сын — мэр Душанбе и председатель верхней палаты парламента Рустам Эмомали. Горожане характеризуют его как молодого и энергичного управленца и в целом положительно оценивают изменения в городе.

Население Душанбе составляет около 1,3 миллиона человек, однако значительная часть жителей страны по-прежнему проживает в регионах.

Городская среда и транспорт

Отдельного внимания заслуживает транспортная система. В столице выстроены современные транспортные развязки и мосты, что помогает снижать нагрузку на дороги.

Особых пробок в столице мы не заметили. Но это было связано с празднованием Нооруза, когда госучреждения не работают, а люди в нерабочее время выезжают к родным в регионы. Однако сами жители признают, что проблема пробок для Душанбе довольно актуальна.

В городе внедрены гостакси единого образца под брендом Jura. Все автомобили выполнены в едином зеленом стиле и являются электромобилями. С учетом высокой стоимости бензина в стране, переход на электротранспорт стал логичным и экологичным решением. Такси остается доступным и широко используется жителями.

Фото 24.kg. Такси

Интересно, что от электросамокатов и мопедов в Таджикистане полностью отказались: с прошлого года действует запрет на их использование. Такое решение было принято после увеличения числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.

СМИ и диалог

В рамках пресс-тура мы посетили ряд местных медиа. Корреспондентам из КР показали работу теле- и радиостудий, процесс выпуска газет и материалов на вебсайтах. Были обсуждены общие тенденции развития и мировые процессы, влияющие на работу СМИ двух стран.

Таджикская сторона отметила, что в последние годы государство уделяет значительное внимание развитию СМИ: строятся новые здания редакций, закупается современное оборудование, выделяется значительное финансирование на поддержку и развитие отечественной журналистики.

Представители редакций отмечают, что увеличивается объем производимого контента, а также растет интерес к международной повестке.

Таджикские журналисты выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества со СМИ Кыргызстана, чтобы лучше понимать процессы, происходящие в обеих странах. По их мнению, важно развивать совместные проекты, которые будут способствовать укреплению кыргызско-таджикского взаимодействия.

Образование и человеческие связи

Одним из пунктов поездки стал Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана — один из крупнейших вузов страны по числу студентов. Сегодня здесь и в его структурных подразделениях обучаются около 10 тысяч студентов. Университет предлагает более 80 программ бакалавриата, 15 магистерских и 10 докторских направлений (PhD), что дает широкие возможности для выбора будущей профессии.

Особое внимание привлекают истории людей, которые соединяют Кыргызстан и Таджикистан не на уровне дипломатии, а на уровне человеческих судеб.

Одна из таких — Айзирек, этническая кыргызка, студентка второго курса этого университета. Ей 20 лет, она учится на гуманитарном факультете и планирует связать свое будущее с английским языком — стать преподавателем, переводчиком или работать в сфере туризма.

Айзирек родом из семьи кыргызов, проживающих в селе Рангкул Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области. Ее дедушка и бабушка когда-то переехали туда, но сама она уже не знает точных обстоятельств их переселения. Сегодня ее семья — родители, брат и бабушка — живет в Таджикистане, имеет дом и хозяйство.

Несмотря на жизнь за пределами исторической родины, культурная связь с Кыргызстаном сохраняется. Айзирек училась в кыргызской школе, дома все говорят на кыргызском языке.

По ее словам, в Мургабском районе компактно проживает около 2 тысяч этнических кыргызов, которые в основном создают семьи внутри своей общины.

Обучение в университете платное: контракт составляет более 5 тысяч сомони (около 50 тысяч сомов). Айзирек снимает жилье рядом с вузом и полностью погружена в учебу.

В детстве она бывала в Кыргызстане, где у нее живет много родственников. Семья задумывалась о возвращении, однако не решается: в Таджикистане они уже обустроили жизнь.

Сама Айзирек признается, что хотела бы чаще бывать в Кыргызстане и увидеть, как развивается страна. При этом она подчеркивает, что в Таджикистане этнические кыргызы чувствуют поддержку.

«Когда я приехала в Душанбе, плохо знала таджикский язык и переживала, что надо мной будут смеяться. Но меня поддержали, и я быстро выучила язык», — рассказывает она.

Айзирек отмечает, что всегда помнит о своих корнях. Она добавляет, что в их семье постоянно следят за новостями из Кыргызстана, за тем, как меняется ситуация в стране и как она развивается.

«Мы слушаем песни известных кыргызских певцов, читаем произведения наших писателей, следим за тенденциями моды в Кыргызстане», — улыбается девушка.

В данном вузе обучается всего пять этнических кыргызов на разных факультетах. Некоторые из них проживают в общежитии при вузе, другие снимают жилье.

К слову, общежитие при университете современное и чистое — оно больше напоминает хостел: уютные комнаты, аккуратные санузлы, кухня. Учебные классы оснащены всем необходимым для получения качественного образования.

Эта история — наглядный пример того, как тесно переплетены судьбы людей двух стран, несмотря на государственные границы.

Энергетика как общая реальность

Другим важным объектом посещения стала Нурекская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Таджикистана и один из ключевых элементов энергосистемы страны.

Как сообщил главный инженер станции Махмадамин Махмадсаидзода, ГЭС обеспечивает более 50 процентов потребностей населения в электроэнергии.

Фото 24.kg. Главный инженер Нурекской ГЭС

Станция расположена на реке Вахш и была построена в 1979 году. Сегодня она включает 9 энергоблоков общей мощностью 3 тысячи мегаватт. После завершения модернизации этот показатель вырастет до 3 тысяч 375 мегаватт. Плотина высотой 300 метров остается самой высокой каменно-насыпной плотиной в мире.

Всего в Таджикистане действует 12 крупных гидроэлектростанций, и энергетика остается стратегической отраслью — так же, как и в Кыргызстане. Это еще одна точка соприкосновения двух стран.

Журналистам рассказали, что для полного заполнения водохранилища уровень воды должен достигать отметки 910 метров, однако сейчас он составляет около 857 метров — показатель ниже нормы.

Примечательно, что схожая ситуация наблюдается и на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане. Это подчеркивает общность вызовов, с которыми сталкиваются страны региона, особенно в условиях изменения климата и роста потребления энергии.

Как и в Кыргызстане, в Таджикистане постепенно повышаются тарифы на электроэнергию. Это делается для снижения нагрузки на бюджет и поддержания устойчивости энергосистемы. В настоящее время тариф, если перевести в кыргызские сомы, составляет около 4 сомов за киловатт-час. После мартовского повышения цена достигла 40 дирамов против прежних 31,5. Рост объясняется масштабной модернизацией гидроэлектростанций, которая в перспективе позволит увеличить мощности и повысить надежность энергоснабжения.

Живописные локации

Чтобы представление о Таджикистане было полным, организаторы медиатура показали гостям ряд интересных объектов культурно-социального наследия (музеи, спортивные комплексы, смотровые башни, памятники) не только в столице, но и в регионах.

В Гиссарском районе нам удалось погулять по живописным локациям главной достопримечательности области – Гиссарской крепости, история которой восходит к трехтысячелетней давности.

А в Варзобском районе мы посетили знаменитый курорт «Сароб» (ранее известный как «Ходжа-Оби-Гарм»). Он расположен в живописном ущелье и предлагает радоновые ванны, лечение термальными водами. Подобные живописные места позволяют увидеть все разнообразие культуры и истории Таджикистана.

Фото из интернета. Курорт Сароб

Ну и, конечно же, нельзя не отметить азиатское гостеприимство, богатые традиции национальной кухни. В приготовлении ряда блюд есть много схожего с Кыргызстаном. Тот же чалап (кисло-молочный напиток), сузмо, лепешки и боорсоки, плов, шорпо, шашлыки никого не оставят равнодушными.

Общие точки и перспективы

Поездка показала, что Кыргызстан и Таджикистан имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Это не только политика или экономика, но и глубокие культурные и человеческие связи, формировавшиеся десятилетиями.

Становится очевидно: устойчивое развитие региона возможно только через диалог, взаимопонимание и совместные усилия. И такие поездки — важный шаг к тому, чтобы соседи действительно становились ближе.