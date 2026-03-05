Иран ввел временный запрет на экспорт всех продуктов питания: Душанбе обеспокоен

Иран ввел временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Решение вступило в силу и будет действовать до дальнейшего указания правительства. В Таджикистане, который является одним из основных получателей иранского продовольствия, уже выразили озабоченность.

Тегеран объясняет введенный запрет превентивными мерами для предотвращения возможного дефицита и повышения цен на основные товары потребления в условиях войны с США и Израилем.

Властям нужно обеспечивать продовольствие на внутреннем рынке и предотвратить возможный рост цен.

При этом Иран играет важную роль в поставках продуктов в Таджикистан, и любое изменение в этих поставках может повлиять на продовольственную безопасность страны, пишут местные СМИ.

В 2025 году в Таджикистан импортировано только молочной продукции на сумму более $2 миллионов. Среди основных товаров: сгущенное молоко (302 тонны), сливки, молочная сыворотка (263 тонны), сливочное масло (123 тонны) и творог.

Фрукты и овощи также составляют значительную часть импорта. В 2025 году Таджикистан получил более 2,6 тысячи тонн апельсинов и около 1 тысячи тонн арбузов.

Среди других популярных продуктов — яблоки (более 2,6 тысячи тонн), киви (1,3 тысячи тонн), а также помидоры и картофель.

Иран также активно поставляет орехи, включая кешью (47 тонн), грецкие орехи, миндаль, фисташки и другие орехи. В 2025 году было импортировано более 180 тонн орехов из Ирана.

Кроме того, Иран является важным поставщиком сахара и специй. В 2025 году Таджикистан получил более 3,3 тысячи тонн белого сахара, столько же кондитерских изделий, а также специи и чай.

Торговый оборот между Таджикистаном и Ираном за последние пять лет значительно увеличился. В 2025 году товарооборот достиг рекорда в $484 миллиона, что в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом, когда он составлял только $121 миллион.

Шестые сутки на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва».