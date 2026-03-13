16:46
Общество

Пришлось пересаживать цветы. Как реализовали проект CASA-1000 в Кыргызстане

Координатор группы реализации проекта CASA-1000 Азим Молдокеримов рассказал в эфире «Биринчи радио» о сложностях, возникших при выполнении проекта в Кыргызстане.

По его словам, первоначально маршрут планировали проложить через некоторые села.

«До 10 домов подпадали под компенсации. Но местное население было против, и нам пришлось обойти участок — около 3,5 километра линии. Много недопониманий возникало, но мы вели активную разъяснительную работу и соблюдали санитарную зону при проектировании. Где-то были оползневые или скалистые участки, где приходилось взрывать для закладки фундамента. К примеру, в Сулюкте 15 фундаментов заложили и появились сдвиги земли. Пришлось обходить оползневые участки около 7 километров», — сказал Азим Молдокеримов.

Он отметил, что при реализации проекта изучали не только социальное, но и экологическое воздействие.

«Во время экологического обследования в Баткенской области на трассе обнаружили краснокнижные тюльпаны и аканталимоны. Нам пришлось пересаживать аканталимоны и ухаживать за ними. Благодаря сотрудникам Академии наук мы это смогли осуществить», — добавил Азим Молдокеримов.

CASA-1000 — региональный проект, который предусматривает экспорт электроэнергии через соединение энергосистем Центральной и Южной Азии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Стартовал в 2016 году и призван обеспечить передачу 1 тысячи 300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран региона на рынки электроэнергии с высоким спросом в государствах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры.
