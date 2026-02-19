Пресечен незаконный перегон скота на кыргызско-таджикской границе

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики сообщает о пресечении канала незаконного перемещения скота через кыргызско-таджикский участок государственной границы. 19 февраля военнослужащими Лейлекского пограничного отряда во взаимодействии с сотрудниками ГКНБ КР в результате реализации оперативной информации предотвращена попытка незаконного вывоза мелкого рогатого скота вне установленных пунктов пропуска через государственную границу.

В ходе несения службы пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ выявили грузовое транспортное средство Volkswagen Crafter, следовавшее в направлении линии государственной границы. Законные требования об остановке водитель игнорировал и более того, предпринял попытку скрыться, тем самым совершив попытку ухода от пограничного контроля.

Во время преследования водитель автомобиля SsangYong Rexton Sports, действуя согласованно, умышленно создавал препятствия служебному транспорту и пытался обеспечить беспрепятственный прорыв грузового автомобиля к приграничной полосе. В результате профессиональных действий военнослужащих оба транспортных средства были блокированы и задержаны в населенном пункте Достук.

При досмотре автомобиля Volkswagen Crafter обнаружено 36 голов мелкого рогатого скота (овцы), перевозимых без товаросопроводительных и ветеринарных документов.

Предварительная стоимость задержанного МРС составляет около 1 миллиона сомов. По подозрению в организации и содействии незаконному перемещению задержаны жители Баткенской области — граждане Кыргызской Республики: Г.С.К., 1984 г.р.; Т.Р.У., 1983 г.р.; Н.К.К., 1984 г.р.

Материалы по факту попытки незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу переданы в компетентные органы.