«Навстречу весне и друг другу»: как Таджикистан и Кыргызстан строят мост дружбы

Хороший сосед лучше дальнего родственника — гласит народная мудрость. И в ее справедливости журналисты Кыргызстана убедились не в теории, а на практике, оказавшись в солнечном Душанбе в рамках медиатура в соседний Таджикистан.

С первых минут поездки стало ясно: это не просто рабочая командировка. Это встреча культур, взглядов, историй и, главное, людей, которые говорят на разных языках, но понимают друг друга без лишних слов.

Туры дружбы

Основной целью пресс-тура стало знакомство с культурой, традициями и медиасредой Таджикистана. Однако за официальной формулировкой скрывается куда более глубокий смысл — выстраивание доверия через личное общение.

Идея таких визитов возникла на самом высоком уровне — по инициативе глав государств Центральной Азии. Ранее аналогичные поездки уже прошли с участием журналистов Узбекистана и Казахстана, и успешный опыт было решено продолжить.

Новый импульс проект получил в ходе государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Таджикистан 8–9 июля 2025 года. Тогда по итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении взаимных пресс-туров для представителей СМИ двух стран.

Инициатива направлена на укрепление сотрудничества в информационной сфере, расширение профессиональных контактов и формирование более объективного взгляда на отношения между государствами.

Эта договоренность не осталась на бумаге. Уже в августе 2025 года Таджикистан отправил своих журналистов в Кыргызстан, где они познакомились с работой местных медиа и культурным наследием страны — от природного парка «Ала-Арча» до берегов легендарного Иссык-Куля.

По словам таджикских журналистов, это были очень интересный опыт и уникальная возможность лично увидеть Кыргызстан и познакомиться с ним поближе.

Теперь настала очередь кыргызстанских журналистов открыть для себя Таджикистан.

И этот визит совпал с, пожалуй, самым ярким временем года — праздником Нооруз (на таджикском Навруз).

Праздник обновления

В Таджикистане его отмечают с размахом: не один день, а целых десять — с 21 марта до конца месяца. Это главный праздник страны, гораздо более масштабный, даже чем Новый год.

Столица Душанбе и области Таджикистана в эти дни словно преображаются. Улицы утопают в цветах, парки украшены флагами, а на площадях разворачиваются сцены для концертов и театрализованных представлений. Повсюду звучит музыка, люди танцуют, улыбаются, фотографируются. Город живет праздником.

В первый же день прилета в Душанбе 22 марта в одном из столичных парков — парке Имар — развернулось масштабное праздничное действо с участием вице-премьер-министра Таджикистана Дилраба Мансури. Здесь собрались дипломаты, гости столицы и обычные жители. Концерты, выставки, национальные угощения — все это создавало атмосферу настоящего народного праздника, где нет границ между зрителями и участниками.

Гости наслаждались представлениями, национальной музыкой, дегустировали блюда таджикской кухни. Конечно же, это плов, который на таджикском называют пилав, национальное блюдо курутоб, чалап, вкусные лепешки и еще много разных блюд.

Особое впечатление на гостей производит «караван Навруза» — красочное шествие с музыкой, национальными персонажами и яркими костюмами, в котором участвует большое количество людей.

Во время поездки в Гиссар, одну из горных областей Таджикистана, мы стали свидетелями шествия одного из таких караванов.

Сотни людей в нарядных костюмах представляли различные образы и символы праздника, и это очень завораживает. Создалось такое впечатление, что к участию в массовых мероприятиях привлекли всех местных граждан, от самых маленьких ребятишек до престарелых аксакалов.

Каблуки вместо хиджаба

На любом празднестве особое внимание привлекали прекрасные представительницы женского пола — в ярких национальных нарядах, украшенных орнаментами и вышивкой. Их образы были не просто красивыми, а наполненными смыслом — как живое продолжение традиций.

При этом высокие каблуки не помеха для женщин даже преклонного возраста.

Одна из пожилых женщин в разговоре отметила, что женщины в ТР любят одеваться красиво, и заметно, и могут часами ходить на каблуках. А когда они еще и танцуют на них, просто диву даешься.

«Это, конечно, не совсем удобно, да и суставы болят, но красота требует жертв», — улыбнулась она.

Эта фраза прозвучала не как жалоба, а как философия — легкая, жизнерадостная, с оттенком самоиронии.

К слову, таджикистанцы очень музыкальный народ, который любит танцы и песни.

Увидеть группы танцующих женщин можно повсюду. К танцам активно присоединяются и иностранные гости, которые охотно вовлекаются в культурные развлечения таджикистанцев. Даже наша делегация не устояла на месте, услышав родную мелодию «кара жорго».

Внимание привлекла и еще одна деталь: несмотря на традиционность общества, в Душанбе не так много женщин в полностью закрытой одежде — хиджабах. Платки носят, но в целом чувствуется стремление к светскому стилю жизни. Как отмечают местные жители, в стране стараются сохранять баланс между традициями и современностью.

Елка из ростков проросшей пшеницы

Символика праздника раскрывается в деталях. Например, вместо привычной новогодней елки — композиции из проросшей пшеницы. На площади Независимости возвышается целая «зеленая инсталляция», напоминающая дерево жизни.

Зерно заранее замачивают, ждут, пока появятся ростки, и именно этот процесс символизирует пробуждение природы. То, что казалось спящим, вновь оживает. Это образ надежды, обновления и будущего достатка.

Из этой же пшеницы готовят главное блюдо праздника — суманак (или сумолок). Его варят часами, коллективно, в больших казанах. Женщины собираются вместе, поют, разговаривают, по очереди помешивают густую массу. В этом процессе важен не только результат, но и сам путь — символ терпения, труда и единства.

Интересным открытием для кыргызстанских журналистов стали и крашеные яйца на дастархоне.

Оказалось, эта традиция уходит корнями в глубокую древность — еще во времена зороастризма. Яйцо здесь символизирует жизнь и обновление, а яркие цвета — радость и благополучие. Часто используют красный, зеленый, синий и белый — цвета, перекликающиеся с национальным флагом Таджикистана.

Огонь как символ очищения

Неотъемлемой частью праздника остается и огонь. Вечером жители разжигают костры — древний символ очищения. Считается, что вместе с пламенем уходят болезни, неудачи и все плохое, что накопилось за год. Некоторые даже прыгают через огонь — как через символическую границу между прошлым и будущим.

Эта традиция, как и многие другие элементы Навруза, берет начало в зороастризме, где огонь считался священным — воплощением света, истины и жизни.

Мост сближения

Но, пожалуй, главное открытие этой поездки — не в обрядах и не в празднике как таковом. Оно — в людях.

В теплых разговорах, в искренних улыбках, в готовности делиться своей культурой и интересоваться чужой. Именно здесь, на улицах праздничного Душанбе, становится понятно: журналистика может быть не только инструментом информации, но и мостом.

Мостом, который соединяет страны, стирает стереотипы и делает соседей по-настоящему близкими.

И тогда старая пословица звучит уже не как мудрость прошлого, а как точное описание настоящего: хороший сосед, действительно, ближе любого дальнего родственника.