В Таджикистане озвучили список самых коррумпированных госструктур. Информацией поделилось Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.
По данным ведомства, в первой половине 2025 года выявлено 1 тысяча 245 коррупционных и экономических преступлений, совершенных 710 лицами.
Наибольшее количество преступлений зафиксировано в органах местного самоуправления — 183 случая, что на 32 больше, чем за аналогичный период 2024-го. В сфере здравоохранения выявлено 103 преступления — рост на 29 фактов по сравнению с прошлым годом.
Коррупция выявлена и в других структурах:
- органы землеустройства и геодезии — 58 фактов;
- образование и наука — 49 (в 2024-м — 100);
- органы внутренних дел — 48 (в 2024 году — 39);
- энергетические компании («Барки точик» и другие) — 39 (в 2024-м — 80);
- банки — 30;
- Минсельхоз — 24 (в 2024 году — 50);
- Министерство труда — 12 (в 2024-м — 10);
- Министерство обороны — 12 (в 2024 году — 70);
- судебные органы — 8 (в 2024-м — 15);
- Комитет по охране окружающей среды — 7;
- прочие ведомства и субъекты — 665 преступлений.
Из общего количества преступлений 442 относятся к коррупционным, 603 — к экономическим коррупционного характера, 200 — к другим. По итогам расследования 571 уголовное дело против 528 лиц направлено в суд.
Отдельно отмечен крупный финансовый ущерб на более чем $127,3 миллиона, выявленный в международном аэропорту Душанбе. Бывший руководитель аэропорта и несколько сотрудников находятся под арестом.
В последнем Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2024-й Таджикистан занял 164-е место из 180 стран, опустившись на 19 пунктов по сравнению с предыдущим годом.