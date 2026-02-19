В Таджикистане озвучили список самых коррумпированных госструктур. Информацией поделилось Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Фото иллюстративное

По данным ведомства, в первой половине 2025 года выявлено 1 тысяча 245 коррупционных и экономических преступлений, совершенных 710 лицами.

Наибольшее количество преступлений зафиксировано в органах местного самоуправления — 183 случая, что на 32 больше, чем за аналогичный период 2024-го. В сфере здравоохранения выявлено 103 преступления — рост на 29 фактов по сравнению с прошлым годом.

Коррупция выявлена и в других структурах:

органы землеустройства и геодезии — 58 фактов;

образование и наука — 49 (в 2024-м — 100);

органы внутренних дел — 48 (в 2024 году — 39);

энергетические компании («Барки точик» и другие) — 39 (в 2024-м — 80);

банки — 30;

Минсельхоз — 24 (в 2024 году — 50);

Министерство труда — 12 (в 2024-м — 10);

Министерство обороны — 12 (в 2024 году — 70);

судебные органы — 8 (в 2024-м — 15);

Комитет по охране окружающей среды — 7;

прочие ведомства и субъекты — 665 преступлений.

Из общего количества преступлений 442 относятся к коррупционным, 603 — к экономическим коррупционного характера, 200 — к другим. По итогам расследования 571 уголовное дело против 528 лиц направлено в суд.

Отдельно отмечен крупный финансовый ущерб на более чем $127,3 миллиона, выявленный в международном аэропорту Душанбе. Бывший руководитель аэропорта и несколько сотрудников находятся под арестом.

В последнем Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2024-й Таджикистан занял 164-е место из 180 стран, опустившись на 19 пунктов по сравнению с предыдущим годом.