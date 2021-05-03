Ситуация на границе. Активист вышел на одиночный пикет к зданию ООН

Активист Ондуруш Токтонасыров вышел на одиночный пикет к зданию представительства системы ООН в Бишкеке. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон напал на суверенный Кыргызстан. Он должен ответить за свою агрессию перед международным судом. Прошу Генерального секретаря ООН оказать моральную поддержку пострадавшим и высказать свою позицию по поводу произошедшего. Прошу также помочь привлечь к уголовной ответственности таджикских руководителей за военную агрессию», — написал Ондуруш Токтонасыров на своей странице в Facebook.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.