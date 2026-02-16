Пресечена попытка вывоза контрабандного риса из Кыргызстана в Таджикистан

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики сообщает, что 15 февраля 2026 года военнослужащие Баткенского пограничного управления пресекли попытку незаконного перемещения контрабандного груза из Кыргызской Республики в Таджикистан.
Факт правонарушения был своевременно выявлен с применением современных технических средств охраны госграницы.
В ходе мониторинга приграничной местности вблизи села Добо Кара-Бакской сельской управы были зафиксированы действия неизвестных лиц, которые, установив деревянные подпорки у инженерных заграждений, осуществляли переброску мешков на сопредельную территорию.
— двое жителей села Чон-Талаа Кара-Бакской сельской управы: Т.С.Н., 2006 года рождения, и С.Э.Д., 2006 года рождения;
— житель села Бужум Кара-Булакской сельской управы: К. уулу А., 2004 года рождения.
В ходе осмотра местности и транспортного средства марки Opel Astra обнаружено 32 мешка риса сорта «Ак-Турпак».
После оформления процессуальных документов задержанные лица и изъятый груз переданы сотрудникам компетентных органов для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.