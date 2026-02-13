Гостям из Таджикистана показали, как в КР делают ID-карты и автономера

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода ознакомились с работой ОАО «Учкун» и государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента.

В компании «Учкун» главы правительств посетили переплетный и офсетный цеха, где изготавливается печатная продукция. Делегации продемонстрировали процесс производства акцизных марок, документов государственного значения, специальных бланков и государственных регистрационных номерных знаков. Также представили оборудование для маркировки и контроля качества топлива.

Сегодня на производственной базе предприятия полностью изготавливаются государственные регистрационные номерные знаки для автотранспорта, водительские удостоверения, ID-карты, учебники, дипломы и другая продукция государственного значения. Делегация Таджикистана проявила интерес к линии по выпуску паспортов и иных документов.

В 2025 году «Кызмат» оказал более 3,9 миллиона государственных услуг, из них свыше 539 тысяч — в онлайн-формате.

Затем стороны посетили государственное учреждение «Кызмат». Руководство учреждения рассказало о предоставляемых услугах и цифровых проектах.

В числе запущенных сервисов — онлайн-обмен ID-карты, временная регистрация по месту жительства, замена и оцифровка водительского удостоверения, онлайн-продажа и покупка транспортных средств и недвижимости, оформление ОСАГО, повторное получение свидетельств загса в электронном виде.

Более 149 тысяч граждан дистанционно заменили водительские удостоверения. Перевод документооборота госорганов в электронный формат позволяет ежегодно экономить свыше 1 миллиарда сомов бюджетных средств.

Как отметил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, учреждение продолжает оптимизацию деятельности госорганов, внедряет новое поколение онлайн-услуг и расширяет цифровую экосистему страны.

Кохир Расулзода высоко оценил проводимую работу и выразил заинтересованность в изучении кыргызского опыта цифровизации.

По итогам визита стороны подтвердили готовность к обмену опытом по направлениям, представляющим взаимный интерес.