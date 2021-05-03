Баткенская трагедия. В Германии кыргызстанцы вышли на пикет

Кыргызстанцы, обучающиеся и работающие в Германии, вышли на пикет к посольству Таджикистана в Берлине.

Они требуют от властей Кыргызстана официально признать военную атаку Таджикистана вторжением. Напомним, что в результате агрессии погибли мирные граждане, среди которых 12-летняя девочка.

Соотечественники также просят решить вопрос границ и не допускать больше кровопролитных столкновений с применением оружия. «Рахмон, остановись!», «Не нападай на мирных жителей!», «Стоп агрессии!» — написано на плакатах.

Ранее с требованием к властям заставить Таджикистан возместить ущерб семьям пострадавших обратились представители гражданского общества. Начался сбор подписей под петицией о действиях таджикских военных на территории Кыргызстана для подачи документа в Совбез ООН.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 178 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Аъло пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.