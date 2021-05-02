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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

После урегулирования приграничного конфликта, возможно, медиков поощрят

Вопрос о поощрении медиков, задействованных в эпицентре приграничного конфликта, не поднимался. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

«Самое главное, что нужно сейчас, — дождаться стабилизации обстановки в Баткенской области. Мы должны поставить на ноги наших пациентов. Только после этого на втором этапе рассмотрим вопрос поощрения медработников», — сказала она.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192565/
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