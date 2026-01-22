13:22
Переработка и низкая зарплата. В профсоюзе назвали главные проблемы медиков

В Кыргызстане вопрос защищенности медицинских работников стоит очень остро. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Профессионального союза работников здравоохранения Султан Абдылдаев.

По его словам, в первую очередь это связано с низкой заработной платой, переработкой медработников из-за нехватки кадров и, соответственно, их выгоранием.

«Все это вкупе дает очень сильное перенапряжение медицинской службы. Один из путей решения проблемы — повышение зарплаты и авторитета медиков. Очень надеемся на обещанное 100-процентное повышение зарплаты с 1 апреля 2026 года», — сказал Султан Абдылдаев.

Он напомнил о случаях насилия по отношению к медикам, давлении со стороны так называемых независимых блогеров и выразил надежду на то, что ужесточение наказания за подобные случаи поможет защитить права медработников.

Штраф до 100 тысяч или срок до 5 лет. Спасет ли это врачей и учителей от нападок

Султан Абдылдаев добавил, что в системе здравоохранения бюджеты ограничены, нет возможности, чтобы в каждой организации здравоохранения был юрист или инженер по технике безопасности и охране труда.

«Поэтому в этом году наша первая задача — повышение правовых, юридических и трудовых знаний профкомитетов, первичных организаций. Чтобы они могли оперативно решать проблемы в коллективах, в том числе связанные с незаконным увольнением, принятием административных мер воздействия, неправильным начислением зарплаты, обеспечением спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, и другие вопросы. Задача в том, чтобы профкомитеты решали эти проблемы на уровне коллектива, не доводя до обращения в судебные или правоохранительные органы. Чтобы не страдала работа. Ведь людей отстраняют от работы, идут разборки, склоки, а в итоге страдают пациенты и бюджет, поскольку на все это уходят деньги», — отметил он.
